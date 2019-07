La Sociedad no confía en instituciones de gobierno

La corrupción en FGJE, a la orden del día: Abogados.



Lamberto HERNÁNDEZ MÉNDEZ/ URUAPAN, MICH./ VIE-12-JUL-2019/ La corrupción, y su prima hermana, la impunidad, sigue prevaleciendo en la Fiscalía Regional de Justicia de esta ciudad; la sociedad sigue sin confiar en las instituciones de gobierno, por falta de credibilidad en el desempeño de sus funciones, destacó el presidente del Colegio de Abogados de Michoacán, delegación Uruapan, Jesús Martínez Sierra, durante la ceremonia conmemorativa por el Día del Abogado.



Lamentó que no hubiese asistido el fiscal en Uruapan, Alberto Núñez Mora, a quien se le invitó oportunamente, dijo, para pedirle ponga orden en la fiscalía, ya que los “policías investigadores”, someten a interrogatorios fuera de todo contexto, a las personas, que, además, piden que los abogados los presenten, además de que les piden dinero para “poder llevar la investigación”.



Un caso reciente fue el de José Díaz Loeza (a) “Marino”, policía que solicitó y recibió dinero; se hizo del conocimiento a la comunidad jurídica que este nefasto personaje había sido dado de baja, lo cual es falso, solamente fue cambiado a Los Reyes, por lo que es evidente que prevalece la protección a los corruptos por intereses en contubernio.



Tampoco asistió el alcalde Víctor Manríquez, quien fue invitado y envió un representante; los que sí estuvieron son, Livia Moreno, de la Universidad Don Vasco; Francisco Cedillo de Jesús, diputado federal; Carlos Arroyo Toledo, juez civil; J. Dolores Loza Tello, coordinador de asesores jurídicos del diputado federal Ignacio Campos Equihua.



En su mensaje, Loza Tello destacó que los abogados no se deben postrar ante nadie; en la actualidad, con el nuevo sistema de justicia penal, se debe exigir justicia, con la ley en la mano, no con un fajo de billetes como en la Fiscalía Regional, donde impera la corrupción.



Se entregaron cinco reconocimientos, entre ellos a Elías Velázquez Bravo, por su destacada trayectoria; a cuatro notarios públicos; constancias del curso de capacitación en materia penal y familiar, se tomó protesta a una veintena de nuevos miembros del Colegio de Abogados, delegación Uruapan.