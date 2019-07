GRINGA, GRINGA: Reforestaciones para lavar sus culpas

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-17-JUL-2019/ La política actual es practicada por una bola de sin vergüenzas, que se sienten políticos, pero les queda muy grande el título, carentes de congruencia, moral y respeto al pueblo que los contrata, por una parte presumen la plantación de 200 mil pinitos, y por otra permiten acabar con miles de hectáreas de bosque, solapan a los ecocidas.



No es lo mismo “la papaya tapatía, que tápate la papaya tía”, como no es lo mismo presumir, en una rueda de prensa, que van a sembrar pinitos, creerse Juan Camaney como “el Guapo” y luego ni pararse en el campo de acción, vergüenza les hubiera de dar hacer que reforestan, y con la otra mano permitir ecocidios y ser cómplices.

<img src="https://www.agenciainfomania.com/wp-content/uploads/2019/07/170719chivos-300×169.jpg" alt="" width="100%" class="alignnone size-medium wp-image-234356" /z

Ansina mero les tocó a los grupos que pretendieron reforestar, por un lado los integrantes del partido político de moda, Morena MorenaZa…reunieron 7 personas otros la fundación Mireles, reunieron unas 50 personas, incluidos los comuneros, no pos así o más claro…



Lamentable pero cierto, no hay participación ciudadana, hay intereses perversos políticos, pero hasta ay…párenle de contar, porque quienes dicen que andan en una fundación no más por Guapos, pos quien le va a creer, quieren hueso pal 2021.



Bueno, empezando por el jefe y terminando por el regiburro “pirujo”, que incumple con los acuerdos y pa muestra unas cartulinas que le colocaron, está cabrón, con acento en la o, pos Huguito debe cumplir lo que presumió, ya se comió las maduras ora que le entre a las verdes, a caray asi no es ¿verdad?



Que el regidor pirujo tiene aviadores, y aviadoras, a su chica xxx y a la esposa de un médico que criticaba mucho el tema ¿verdad Marico? pos no que muy ortodoxos los Morenos ¿qué les pasó? Sí que don Pirujo o cumple o cumple, porque eso que lo balconeen los comuneros, pos no es de Dios.



Los perruchos andan dando de qué hablar, empezando por su lider estatal, un policía, así que si los perruchos sigen a macanazos pero van a entender, porque Juan Bernardo así lo decide, aceptado por pocos repudiado por muchos.



Pos será el sereno, pero pa quien sepa entender, Berna llega advirtiendo que va acorrer a los traicioneros, acostumbrado a perseguir al ladrón, parece gato mordiéndose la cola.



Pos así pongan al mejor polizonte, el PRD tiene poco que hacer, más por la mafia del poder fifi en que se ha convertido, con elecciones de dedazo.

Y los chairos que no se den golpes de pecho porque a Godoy lo pusieron por buen trabajo, sí, pero por capricho y dedazo también, así o más clarito que Morena es el mole de todos los chiles ah por cierto ¡qué hace Morrón en Uruapan? Y en una actividad en la que nada tiene que ver.



Bueno dice Morón que vino a enseñar al gobierno perredista a trabajar sobre el juzgado cívico, con si descubrieran el hilo negro, si en Uruapan funciona desde antes, fue un plan de Caldo Mehacias y son funciones competencia de los síndicos, pero lo malo es que ignoran el tema, a estas alturas.



Pero pos aquí lo importante es que los perruchos a treinta años de su trabajo noo sabe y tienen que ser asesorados por un Morenista, un juez cívico pero sin civismo en las escuelas, ja ja ja que incongruencia, entonces ¿pa que quieren al funcionario fifi? Al que planea, Bob Flowers?



Bueno así mero las incongruencias, quienes tratan de ser congruentes son algunas funcionarias perredistas, fueron citadas para anuncias el programa de carne y luego luego les afloro, Betita llegó con un diminuto vestido rojo y sus plataformas, ¡bien hecho señorita!. Asi otros casos.



La cosa es que el programa se trataba de vente de carne de res, cerdo y pollo, solo eso, entre los comentarios de pasillo, decían que si se equivocaron de salón, o simplemente se levantaron tarde ¡ah raza! Como dice Toño Lagunas…



Hablando de Toño ya anda en el escenario político, como dice la canción, pasito a pasito, suave suavecito, pero quieran o no ay va, aunque el compadre lo critique en redes sociales, como que no entendió el mensaje y dice que ese grupo no representa a todos, ahora si como dice el dicho “no me ayudes compadre”



Pos asi las cosas se empiezan a mover la cola entre políticos, todos quieren y solamente hay un lugar, quien tenga más saliva pagara mejor la candidatura y pos llegará el más Ricky Ricón, el pobre que no ahorre pa invertir pos simplemente se agringa y pos GRINGA GRINGA EL QUE SE APENDEJE SE CHINGA.

Fer de ratas.- Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.