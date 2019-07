Necesario se garantice la libre expresión: Eduardo Ramírez

INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-18-JUL-2019/ Frente al hemiciclo construido en honor a Benito Juárez García, a 147 años de su muerte, las autoridades municipales y las logias masónicas, rindieron un homenaje, donde el orador, Eduardo Ramírez Alvarado, destacó la necesidad de garantizar la libertad de escribir y publicar ideas, sin más límite que el respeto a la vida privada, la moral y la paz pública.



A la ceremonia por el aniversario luctuoso, asistieron el alcalde Víctor Manríquez; la Síndico, Norma Adriana Magaña; regidores y funcionarios municipales y de algunos sectores sociales.



El orador destacó, entre muchas otras cosas, que durante la administración del presidente Juárez, se instauró la educación pública, gratuita y laica. Un México donde se dio la separación del clero- estado.



Recalcó la necesidad de que se garantice la libre expresión y la integridad de quienes la practican; que no se pierda la libertad de consciencia, que no nos dejemos llevar por el canto de las sirenas; que el territorio mexicano y ejercicio de nuestra soberanía nos sea vulnerada y nos convirtamos en el traspatio de seguridad de otras naciones, y que la administración pública sea ejercida con ese ejemplo Juarista de conducta honesta.



Necesitamos establecer una nueva relación gobierno y gobernados, abundó, “donde los primeros no se comprometan a hacer cosas extraordinarias, suficiente es que cumplan lo que por ley les corresponde hacer y en la que los segundos tengamos, además de una participación crítica con sustento, seamos propositivos y proactivos, ante las realidades que nos afectan, como los flagelos internos encabezados por la corrupción, impunidad, adicciones e inseguridad”.