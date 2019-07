Blanca Piña es congruente y comprometida: académicos

Entregan reconocimiento a la Senadora Blanca Piña por su entrega en la lucha legislativa por una mejor educación

MORELIA, MICHOACÁN A 23 DE JULIO DE 2019.- Ex alumnos nicolitas, de los tecnológicos y universidades nacionales pertenecientes al movimiento red Ciudadana entregaron un reconocimiento a la Senadora Blanca Piña, por su congruencia legislativa y su auténtico compromiso social, más allá de buscar posiciones políticas o beneficios de grupo ajenos a la población michoacana.

Al término de un convivio, la Senadora de la República agradeció la distinción que le ofrecieran los profesionistas, a quienes invitó a sumarse en el esfuerzo de rescatar a Michoacán de los serios problemas que le aqueja, además de impulsar nuevos conceptos y proyectos educativos, a fin de elevar el nivel académico y profesional de los jóvenes.

Piña Gudiño aseguró que si bien hoy es Senadora, ella continúa como activista social, porque no se puede separar los cargos de la población. Aseguró que su compromiso sigue siendo con la voluntad del pueblo, como lo sostuvo en su propuesta de campaña.

Fernando Duarte Magaña, presidente de la Asociación Civil Red Confianza Ciudadana, señaló que luego de conocer su Primer Informe Legislativo, sólo existe una palabra para describir a la Senadora Blanca Piña es “Congruencia”, lo cual comparte con el Senador Martí Batres, quien aseguró que es una mujer de lucha social, congruencia y compromiso con el pueblo. El académico también dijo que es un alivio tener una legisladora congruente, ya que se puede contar con una clase distinta de políticos y ella representa lo que los ciudadanos esperan de un representante legislativo.

Guillermo Córdova, presidente de los Ex Alumnos del Instituto Politécnico Nacional en el Estado, reconoció en la senadora una oportunidad para no solo trabajar en proyectos positivos para Michoacán, sino para saber que sí hará todo lo que esté a su alcance para hacerlos realidad, toda vez que el discurso que ella lleva a la tribuna, es real y no sólo postura política, tiene auténtico compromiso.

Asimismo, Fabiola Esquer García, Presidenta de los Ex Alumnos Nicolitas dijo sentirse orgullosa y en coincidencia con la Senadora, en su posición de mujer y luchadora social que

Ex presidente de la Asociación de Egresados Tecnológico de Morelia, Ing. A. Cuauhtémoc Pérez Lemus, sostuvo que la senadora les genera confianza en la continuidad de la lucha social por una mejor educación en el estado, ya que es la base de desarrollo de un pueblo y que personalmente la conoce de años, por lo que confió en que siga impulsando las iniciativas que requieren los mexicanos y gestionando los espacios de acercamiento que le demandas los michoacanos para la solución de problemas.