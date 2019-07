Se suma Huetamo al Plan de Seguridad con más y mejores policías

* Hay avances importantes en disminución de incidencia delictiva, señala

HUETAMO, MICHOACÁN A 23 DE JULIO DE 2019.-Con el objetivo de dotar al municipio del número de policías recomendado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, este martes Huetamo se sumó a la segunda fase del Plan Integral de Seguridad “Más y mejores policías”.

En gira de trabajo por Tierra Caliente, el mandatario estatal dio el banderazo de arranque a la segunda etapa de la estrategia que contempla la capacitación y certificación de los elementos policíacos, encargados de proteger a la ciudadanía.

“Hay que invertirle más a la seguridad construir instalaciones, pagarles mejor a nuestros policías, que traigan los vehículos adecuados, con uniformes, las malas condiciones con las que trabajan, eso se acaba; vamos a generarles las condiciones adecuadas para que desempeñen su labor” aseveró.

Aureoles Conejo, indicó que gracias a las políticas de seguridad implementadas en su administración, los índices delictivos en Huetamo han disminuido considerablemente.

“Han bajado índices de violencia, no digo que el problema ya terminó, pero hay importantes avances, en este mes no se han registrado homicidios y nos reportaron el robo de un vehículo, no debemos bajar la guardia y debemos fortalecer a nuestras instituciones para acabar con la impunidad”, sostuvo.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, José Martín Godoy Castro, informó que en Huetamo se amplió el número de elementos de seguridad a un total de 77 debidamente certificados, cuando solo se contaba con 40 para dos turnos.

Finalmente, el gobernador del estado refrendó el compromiso del Gobierno de Michoacán por atender los retos de seguridad pública, por lo que desde el inicio de la administración a la fecha, se han invertido cerca de 8 mil millones de pesos en infraestructura, equipamiento y dignificación policial.

Además de que se han instalado 8 de 9 cuarteles regionales y subcentros de inteligencia, además de un C5i en la capital del estado, el más grande de toda Latinoamérica.