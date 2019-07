GRINGA, GRINGA: Informes al mayoreo

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-29-JUL-2019/ “Cumplan acuerdos” ya vienen los informes de los gobiernos, síndicos y regiburros, a ver que informan, no entienden que deben cumplir con sus acuerdos, recuerden: más sabe el diablo por viejo que por diablo…



Y hablando de acuerdos, el gober tiene complicado el tema de seguridad después de accidente en que Martín Godoy y tres personas más perdieron la vida, muchos grupos le habían pedido el cese del funcionario, pero esa petición nunca fue atendida y menos resuelta.

Sobre la caída del helicóptero, el gober pide no especular, pero, así pasó con Juan Camilo Mouriño, y Rafael Moreno Valle y después las investigaciones dieron otro resultado, ahorita la respuesta está en el aire. Ay que ver…



¿Y qué dicen las chairos de la mudanza de Andrés al Palacio, el señor galleta emperador?, ¡cuidado! No vaya a querer extender su mandato como lo hizo en Baja California, están sentando un precedente, una mala jurisprudencia, de alguna manera están calando al pueblo a ver que tan agachado es… está en crisis la constitucionalidad aguuuaaasss…



Políticos al fin, no hay a cual irle, ay tan los regiburros, de todos no se hace uno, bueno algunos intentan, pero por lo pronto ya registraron una manifestación en la historia de esta administración y todo por incumplimiento de acuerdos y por p…sss.



Bueno Pos espero ver en el informe de Riqui Ricón Guízar ¡que le diga al pueblo que solicitó al presidente municipal le asignen custodio, así mero, como lo leen, porque el priista teme por su integridad, no mause Mickey!. ¿Así o pior?



Con Uruapan tan desgastado en materia de seguridad, sin la suficiente polecia y así se atreve un regidor a pedir custodios para su servicio personal, pos si tiene miedo que se vaya, al cabo pa lo que hace, solo criticar al gobierno federal con temas redundados…!



Y pos otra que hace que trabaja es la regi sexy, pero se la pasa en el Facebook buscando perros sacrificados, o dañados, para pedir conciencia, si en serio le interesa el tema está justo en el lugar dónde puede hacer reglamentes, leyes municipales, pero que raro no se nota que lo entienda a un año de ser legisladora burricipal, ojalá le caiga el veinte…



Pos así hay regiburros que es el cuarto año que son regiburros pero pos le entendieron bien a la tranza, pero a la legislada como que no le hayan, digo, en los hechos no se refleja nada de nada.



Lo visiblemente cierto es que los uruapenses tenemos un ayuntamiento agachón, así con acento en la “o” sus integrantes los regiburros solamente levantan el de dulce… con una mano y con la otra reciben el pago del favor.



Bueno pues siempre llega la hora y ya llegó para que le informen a Uruapan qué hicieron en un año, ojalá no presuman que levantaron el dedo 24 veces, esperamos escuchar resultados sobre o que es su responsabilidad real.



Nada de que el DIF atendió tantas o cuantas solicitud de, ni de las campañas de lentes o aparatitos auditivos que solamente son un verdadero negocio de lucro, esas historias las conocemos.



Pero pos ya veremos. Dijo un ciego y nunca vio, como los cambios en los comités municipales del PRD y PAN ya parecen hermanos, socios, y por ay van las cosas, una alianza azul con amarillo que ya se dio para llevar a manri al poder, por segunda ocasión, ya se presume que van por el proyecto siguiente, con Marianito a la cabeza.



Pero ay muchas voces que aseguran que unos panes emigran a Morena, ver para creer, de ser así entonces queda claro que ya no hay convicción ni van por el bien común, ay intereses personales y van por el bien de su bolsillo, por el poder personal ¿serán los pepes Morenos, los checos Benitez?



Pos en el PRD “están que se van y se van y se van y no se han ido” la imposición de Viridiana Mendoza, esposa de Emilio, administrador del panteón municipal; Valeria Legorreta, secretaria particular de Mayra Xiomara así como gente de Ángel Cedillo que tiene una patota ya en Morena.



Bueno pero grave atropello y burla para los perredistas el haber asistido a una convocatoria en la que les darían a conocer los avaces de afiliación, y les dieron madruguete a presentar al aprovechar y entregar nuevos nombramientos… así se la gastan los amarillos ¿cómo quieren seguir con tanta porquería?

Armaron un comité a modo, con personas que tienen un pie en Morena, armando el proyecto García & Manríquez, Toño García quedó bien representado ¿así o más clarito?

En la panadería no cantan mal las rancheras, en una encerrona eligieron a Sergio Miranda, etiquetado en el equipo Berber & Doddoli, los azules están lo que sigue de encabronados, por eso en las reuniones no asisten ni una veintena de panes.



Todo sea por preparar terreno para el 21 ya hasta en las comunidades andan del chongo y ahora Abelito García va por la comunidad de San Miguel a fiscalizar a Charly Reza, no pos no, asi mero son las cosas y pos GRINGA, GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.

FE DE RATAS.- ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO A LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.