Calidad de vida para el adulto mayor, mi prioridad: Silvano Aureoles

* Arranca la segunda etapa de la Estancia Diurna del Adulto Mayor en Tuxpan

TUXPAN, MICHOACÁN, A 1 DE AGOSTO DE 2019.- Garantizar las condiciones para que los adultos de la tercera edad accedan a una mejor calidad de vida, será siempre una prioridad para mi gobierno, señaló el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo durante el arranque de la segunda etapa de la Estancia Diurna del Adulto Mayor en el municipio de Tuxpan.

El mandatario michoacano, consideró que los gobiernos deben apostarle por programas que impulsen la calidad de vida y garantizar mínimo la alimentación de este sector de la población.

“En la etapa mayor de la vida y no tener como solventar lo mínimo, es muy triste, llegar a una edad avanzada y no tener cómo mantenerte; hay compañeras que están en el desamparo total porque no tuvieron hijos o por alguna otra causa, y apoyarlos les da la posibilidad de una mejor vida”, señaló.

Tras refrendar el compromiso de apoyar con lo que falta para dejar en óptimas condiciones la segunda etapa de la Estancia Diurna, Aureoles Conejo, apuntó que su gobierno velará porque existan este tipo de espacios que brinden a la comunidad de adultos mayores un lugar de esparcimiento, de reunión y bienestar.

Con este fortalecimiento, la Estancia Diurna de Tuxpan tendrá la capacidad para atender a más de 300 adultos mayores de forma mensual, con lo que se logrará dar servicio a 1 de cada 7 adultos mayores de la localidad.

Recorre Gobernador Hospital Rural de Tuxpan

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo realizó una visita al Hospital Rural de Tuxpan donde dialogó con la comunidad de médicos y enfermeras.

El mandatario estatal saludó de cerca a cada uno de los trabajadores de este nosocomio a quienes reconoció su esfuerzo para atender a la población de la región así como para mantener digno el espacio.

También escuchó y se acercó a las y los derechohabientes y saludó a los pacientes que actualmente reciben atención médica.