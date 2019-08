Acertada propuesta de reducir financiamiento a partidos políticos

INFOMANIA/ CIUDAD DE MÉXICO/ VIE-09-AGO-2019/ El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Ignacio Campos Equihua, dijo que es acertada la sugerencia del Ejecutivo de reducir mediante un acuerdo el financiamiento a los partidos políticos; “la oposición nos acusa de quererlos asfixiar, pero lo cierto es que fue un llamado respetuoso a la prudencia económica y a la racionalidad del gasto, pues en los hechos y no sólo en el discurso político, se acabaron los derroches”.

“Considero justo que, en una política de racionalidad de gasto, todos los sectores, incluyendo los partidos políticos se ajusten a las medidas de austeridad, y más aún, cuando enfrentamos retos importantes en materia económica, de reducirse a un 50%, el presupuesto autorizado de 4 mil 965 millones de pesos, permitiría un ahorro que podría ser destinados a otros rubros que la población considera urgente atender”.



Campos Equihua reconoció también el pronunciamiento de la presidenta de Morena, Yeidckol Polenvsky, de reducir un 75 por ciento su presupuesto para 2020, coincidiendo en que es inaceptable que los partidos tengan una cantidad enorme de recursos cuando hay amplias carencias en el sector salud; “si los partidos de oposición son conscientes, es Morena quien terminaría recortando mucho más un presupuesto ganado por la confianza ciudadana”.

El legislador uruapense dijo que, en lo personal, además de un acuerdo en lo inmediato que permita recortar dicho presupuesto, se requiere una reforma constitucional que quite el candado a los partidos políticos para evitar recortes; pues es injusto que mientras todos los sectores ven ajustes a la baja en sus presupuestos, los partidos políticos, sólo vean incrementos. “La sociedad está cansada de que una cantidad considerable de sus impuestos se destine a campañas políticas, y es algo entendible, considerando las enormes carencias sociales de nuestro país”.

Ignacio Campos recordó que incluso hace poco tiempo, organizaciones ciudadanas plantearon cambios como las candidaturas independientes y el movimiento #SinVotoNoHayDinero, una iniciativa que incluso fue declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para calcular las prerrogativas de los partidos del estado de Jalisco de acuerdo al número de votos y no del padrón electoral.

Finalmente, Nacho Campos refirió que no es con cantidades exorbitantes de recursos que se compite en una elección; prueba de ello fue Morena, pues para las elecciones federales de 2018, el partido recibió, contando el financiamiento estatal, mil 304 millones de pesos de los 12 mil 752 millones pesos aprobados, es decir un 10.23% del financiamiento de los partidos políticos y candidatos independientes, “muestra de que con pocos recursos, nosotros gozamos de la confianza de los ciudadanos”.