GRINGA, GRINGA: Alabanza en boca propia es vituperio

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN MICH./ DOM-11-AGO-2019/

–¿Por qué corres Vicko?

–¡Por qué volar no puedo… !



El preciso Vicko Manriquez, simplemente se va de vacaciones al extranjero ¿será? Ciertamente Uruapan está que arde, pero no es corriendo como se resuelven los temas de inseguridad social, es con estrategias elaboradas por expertos en la materia.



En alguna ocasión el gober Chiflaculo dijo que “los michoacanos son mala copa”, que los delitos homicidios, asaltos y la inseguridad son solo “un asunto de percepción” según y Uruapan ¿tienen un gobierno incompetente? para solucionar temas de seguridad y darle certeza a sus representados o simplemente no le compete el asunto.



¿Quieren más? En lugar que se pongan a gobernar como Dios manda ¿de qué han servido las mesas de seguridad? Mesas de coffee, cada semana, sentados platicando desayunando a costillas del pueblo arreglando el mundo, pero con resultados adversos.



Un gobierno que no puede darle a su gente certeza, ni la más mínima prevención del delito, no debe estar ¡basta de malos gobiernos! Inseguridad, deforestación, cañones antigranizo, y no pasa nada ¿es percepción?



Fuimos otra vea noticia mundial por actos de inseguridad, y ¿qué hizo el gobierno? Sacó a pasear las patrullas con sus elementos, unos con el dedo sacándose los mocos, otros con el celular, ni para saludar a la gente sirvieron, en fin así quieren resolver el tema de los 19, al menos los hubieran uniformado bien.



Los gobernantes deben cumplir, al menos con el artículo 115 constitucional que obliga a los municipios a brindarle seguridad al pueblo, servicios básicos ¿no pueden? ¡Renuncien!… pinche basurero en toda la ciudad, elementos viales que solo sirven para tres cosas, inspectores que lucran con el ambulantaje y permiten todo, al mero sesenta, les queda el lema “si no tranzan no avanzan”.

Cabecita de algodón presume que no es corrupto, que su gobierno republicano, el municipio hace lo propio, pero sigo pensando que “de lo que presumes careces” así que menos palabras y más trabajo…



Ya escuchamos los informes de los gobernantes, que tuvieron poco que presumir, pero mucho que reconocer, al menos Vicko Manricko tras enterar a sus invitados del avance, reconoció el problema de inseguridad y social en que se hundió el pueblo, pero pos mal de muchos, consuelo de pendejos, dijo el preciso. Asi mero es.



Y los regiburros sin pena ni gloria, bueno el morenista Hugo, si les dio una sacudidita, pero hasta ahí critico la inseguridad, se dio solo y sin albur, pero ay tá la cantada guardia Nacional, no ha funcionado y en sus narices…



La perredista Mayra Xiamarra, quizá ayudar al preciso y antes de responder el informe, presumió los logros del presidente ¡no me ayudes comadre! Que mal se vió.

El priista Rickyn Guisar no puedo asistir al informe por lo tanta este partido político no respondió, finalmente seguro dirigiría la respuesta a Amlo y no a Manri que le autorizó guarura personal y toda la cosa, si un regiburro pide guarura que en lugar de cuidar al ciudadano lo cuide a él ¿pos cómo estarán las cosas?



El verde ni en el mundo se hizo, tampoco respondió, el argumento que fue en coalición PRI-PRD, no es argumento legal, ni legítimo, pero una cosa es la campaña y otra diferente el partido político al que representa en el Ayuntamiento sin “H” porque de honorables no tienen nada los regiburros…



La regidora Sexy sigue tomando atribuciones que no le corresponden, con eso del rescate de perros, casi provocan que golpeen a una señora enferma de sus facultades mentales, entraron a su casa le robaron un perro con el argumento legítimo de maltrato, pero ilegal, aguuuaaasss….¡el odio no conduce a nada!



Carlos Manzo estuvo mejor, con más contenido su informe de gestiones en materia de salud que ha hecho, “haiga sido como haiga sido”, informó y hasta el uchepo regalo, también tamales y atole, como era antes…



Bueno ahora vienen las decisiones y Juanito el travieso simplemente iba a deja la administración burricipal, para ir con su padrino y amigo Lazarito, pero ahora el jefe de la comarca se va él debe asumir esa responsabilidad. ¿de veras?



Algo quiere y no es dinero, Lazarito Cárdenas está muy bien posicionado en el gobierno federal, así que de padrinos a padrinos, Nachito con Morrón y Juanito con el primer asesor de Amlo, vamos a ver de cuál cuero salen más correas.



Y pos que le sigan, pero que no sean llevados, porque el pueblo reclama en las casillas y les va a salir más caro comprar votos, pal 21… porque pos GRINGA GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.

Fe de ratas.- este texto es ficción cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia.