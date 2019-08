El caso “Rosario Robles” no debe ser con tintes políticos: Juan Bernardo Corona

Sería un error regresar a los tiempos de persecución política

Le asiste el derecho a un proceso apegado a la ley

PRD a favor de combate a corrupción, pero de fondo



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MIE-14-AGO-2019/ El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Bernardo Corona, consideró que el caso de Rosario Robles no debe contener tintes partidistas.

El Dirigente del PRD en Michoacán, dijo que la ex funcionaria pública, quien fue vinculada a proceso y recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, por presumible ejercicio indebido del servicio público, “debe enfrentar un proceso apegado a derecho, sin cuestiones de tinte político, pero sobre todo, el Poder Judicial tiene que actuar con independencia”.



Juan Bernardo Corona, subrayó que la detención de la ex titular de SEDESOL, Rosario Robles, no debe ser tampoco una cortina de humo para ocultar todo lo que no se ha hecho por parte del Gobierno Federal.

“Sería un grave error, regresar a esos tiempos de persecución política o cuando desde el régimen se hacían cortinas de humo para ocultar lo que verdaderamente importa. Esta detención la anuncian con bombo y platillo pero no veo que detengan líderes delicuenciales, ni capos”, expresó el Presidente del PRD.

Corona Martínez, destacó que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se ha pronunciado a favor del combate frontal a la delincuencia pero de fondo, “no de manera superficial o por venganzas políticas”, concluyó.