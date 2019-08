GRINGA, GRINGA: Casimiro en la mira

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-22-AGO-2019/ ¡No se agringuen! Se quedaron como el perro del carnicero “viendo a carne y lamiéndose el chorizo” Juanito el Travieso ¡no se va, así de sencillo! el preciso tampoco, todo en su justo lugar así que ya no hay lugar para aquellos que grillaban el espacio.



En lugar de que se pongan a trabajar quieren buscar lo que viene ¿porque no viven el momento? Cumplen con su trabajo y esperan los tiempos con toda la calma.



Si son los regiburros tooodos quieren a reelección y otros brincarle a las diputaciones, por eso ya empezaron hacer favorcitos, ya aprobaron fraccionar en el Cerro de Jicalán, justo donde se incendió la propuesta del Guapo.



En la presidencia pasa de todo, las putichicas piensan que eso es eterno, pero pos ya va un año de gobierno por qué no repiten ni con carbonato, cuando mucho Vicko Manrico se va a alguna diputación.



En general los regiburros tienen poca oportunidad, aunque algunos piensan que por haber brincado a Morena serán candidatos, pos a que le tiran cuando sueñan regiburros…



Ya lo dijo el senador indígena acosado por una periodista, ¡hagan fila señores! si quieren fórmense y la cola está larga.

A propósito de la periodista, muy licenciada pero con una mano cobra y con la pluma critica, a la mejor la mandaron porque está en la nómina del gobierno municipal, lo malo se queja de su patrón, presume dignidad y buuueno



El senador Casy Miro, fue enviado a gayola en el informe de Morrón, no pos si ahora que es presidente y tiene mujeres y poder, pos discrimina no solo a los maestros representados por el senador, también a los indígenas, que no se le olvide, los va necesitar, quiere ser gober y con esas acciones ups, no pos no.



Ha pero ya reforestaron, justo en agosto cuando la temporada de lluvias casi termina ¿en qué cabeza cabe? Pos si justificar trabajo y gasto, pero los pinos ¿alcanzan a enraizar?



Bueno pos la ambientalista empírica, Angy que diga, si sabe el ciclo de la lluvia y el tiempo adecuada de la siembra, porque los especialistas que tienen academia dicen que mero no.



¿Qué nos pasa Uruapan? Pa que amarre los profes empezaron tomas carreteras, por si fuera poco lo que se vive de inseguridad.

Pero bueno son las últimas patadas que dan por falta de salario, porque presume Chiflaculo que con la federalización de la nómina esto no volverá a suceder.



Ps bueno hay de chismes a chismes, pero decir que el gober ya se pasó de bebedor social, o sea que ya se convirtió en borracho.



Bueno lo cierto es que borracho o no ahora en Michoacán placean demás a la karateca, la embajadora de la cruz roja, jamás le habían dado tanta importancia a una representante de la Cruz Roja, que finalmente no hace nada por la institución pero utiliza de membrete para asistir a evento político sociales como primera dama.



Los chairos no dicen nada porque cabecita de algodón se fue a vivir al palacio, se siente rey, emperador, pero ¿por qué no es un presidente normal? El emperador cabecita de algodón.

Ps así las cosas y en Uruapan ya hay reglamento de simplificación, pero pos nada nuevo dese la época de Marínela Peluches trabajan en lo mismo y sin resultados, pero bueno la intención de Guizarín Canallín es buena.



Y pos bueno con miras al 2021 ya los comités municipales de los partidos políticos están caminando presidentes en los comités municipales, en el PRD ya, con trampas y un proceso carente de transparencia nombre a su presidenta Viry, pero pos gringa gringa, la militancia orgullosa mejor no fue.



Bueno en la panadería andan de la greña bajita la mano, Marínela apoyando a su candidata y Pepe apoyando al Tata, la cosa es que la candidata Doddoli & Berber cuenta con apoyo del comité estatal, con la comunidad pues.



Toño Berber tesorero del comité estatal, en campaña para Ángeles, lamentable han caído viejos vicios priyistas.

Los panistas han cambiado rumbo a la revancha y a la amargura, eso de rallar la fotografía de Adys Magaña, o participar en una administración de PRD, tanto siente el pastelero les guste o no Adys fue presidenta e hizo historia, compró la casa azul y es parte de la historia del PAN aunque les pique.



Y pos a ponerse las pilas porque pos si se agringan pierden las cosas no están como para hacer bollos y pos gringa gringa el que se apendeja se chinga.



p.d.ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINIDENCIA.