Exigen la Salida de Párroco en Taretan Michoacán

Pero el Obispo menciona que “Nada puede hacer”.

La iglesia de San Ildefonso en Taretan todo un negocio redondo para el cura Francisco Javier Valencia Durón

»De igual manera para el Obispo de Zamora Javier Navarro Rodríguez«

INFOMANIA/ TARETAN, MICH./ VIE-30-AGO-2019/ Un grupo de pobladores de esta localidad se ha manifestado en contra del señor cura de la parroquia San Ildefonso, Francisco Javier Valencia Durón, quien ha incurrido en distintas anomalías lo que ha causado el descontento de los feligreses y exigieron al Obispo de Zamora, Javier Navarro Rodríguez, el cambio de tal representante de la iglesia pero este se negó sin explicar el porqué.

Ante la efervescencia que ha causado el asunto, este primero de septiembre, el párroco Valencia Durón, convocó al grupo evangélico de dicha iglesia para que cierren las puertas, que no se celebren las misas y que, durante todo el día, en procesión se mantengan rezando el rosario, como signo de protesta porque parte de la comunidad católica de Taretan se ha quejado a través de oficio y en reuniones con el señor Obispo y exigen su salida del pueblo.

Y es que el pasado viernes 30 de agosto, acudió un comité con el Obispo en Zamora, donde presentaron las inconformidades en contra del párroco tales como: Negar los sacramentos a quien le parezca debido, realizar bautismos, bodas, primeras comuniones y otros, en días y horas que son cómodas para él.

Asimismo desde hace varios meses en la comunidad de Terrenate ya no oficia misas “porque es muy poca limosna y no alcanza ni para la gasolina”; las misas de cuerpo presente únicamente se celebran a las 7 de la mañana “porque no tiene caso sea a otra hora si ya le sacaron las tripas o el menudito al difunto”, con una grotesca falta de respeto a los dolientes.

A los a los niños la comunión “porque van a otras parroquias” y los casa de las filas, además a otros les complica la primera comunión por la gran cantidad de requisitos, como asistir a 60 misas y leer los evangelios; realiza cobros anticipados “por la primera comunión” a los niños y también les pide dinero por obtener el catecismo; las hermanas del párroco Valencia Durón, son las secretarias, no atienden a las personas sólo a través del interfón.

Además se niega a ungir a los agonizantes y visitar a los enfermos “porque está muy ocupado”; cobra las confesiones, prohíbe la formación de grupos parroquiales si no le complacen, de forma humillante corrió a las religiosas de la congregación “Sagrados Corazones de Jesús y de María”, pese a ser las únicas y durante décadas que habían trabajado a favor de la comunidad, de igual forma a despidió en un lapso de 10 años a igual cantidad de sacerdotes “para que no le hagan mosca”.

Prácticamente la parroquia ha sido un negocio ya que les cobra 50 pesos, por semana, a cada feligrés por pertenecer a la misma, ya no celebra misa en ninguna comunidad, tenencia o ranchería, mucho menos confiesa a los parroquianos; desde hace 10 años que pertenece a esa iglesia, nunca le ha dado mantenimiento a la misma, por sus constantes humillaciones y groserías han dejado de participar casi el 90 por ciento de los integrantes a las fiestas religiosas.

Pese a todo ello la comunidad católica de Taretan, han sido abandonados por su diócesis, la de Zamora, porque el Señor Obispo textualmente dijo “no puedo hacer nada por ustedes, el señor cura deberá seguir ahí” por ello han decidido dar a conocer a los medios de comunicación dichas anomalías.

El asunto atrajo el interés de algunos políticos y ex candidatos locales, pero los inconformes han pedido a los mismos mantenerse al margen en total respeto a la división que debe prevalecer, señalaron los manifestantes.