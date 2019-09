Legisladores de Acción Nacional trabajan con calidad por Michoacán: Oscar Escobar

Celebró los resultados obtenidos durante el primer año legislativo del GPPAN.

Convocó a continuar trabajando en beneficio de los michoacanos.

BOLETÍN 1545/MORELIA, MICHOACÁN, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- Con un llamado al Grupo Parlamentario del PAN para seguir con la defensa de los michoacanos ante el Gobierno Federal, Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del Partido Acción Nacional, respaldó el trabajo de los legisladores panistas.

“Somos pocos, los que entendemos, que nos debemos única y exclusivamente al pueblo, a los ciudadanos que votaron por nosotros y que no debemos bajar la cabeza ante el yugo de las mayorías partidistas. El Grupo Parlamentario del PAN, ha trabajado por todos los michoacanos, no ha dado ni un paso atrás aunque a muchos no les guste. Son muchos los logros que los legisladores panistas y los ciudadanos hemos alcanzado, como la defensa de las estancias infantiles, los derechos de los trabajadores, de los empresarios, de los maestros, de los ciudadanos”.

Durante el informe legislativo, el también diputado albiazul fue claro al destacar que Michoacán se encuentra olvidado por el Gobierno Federal, sin embargo, desde el Congreso local, Acción Nacional seguirá exigiendo condiciones dignas para lo michoacanos.

“Allá, en Palacio Nacional, rodean al presidente los indignos, los innombrables, ex gobernadores que saquearon al estado y ahora se siguen enriqueciendo. Aquí, en Michoacán, estamos los indignados, los que no vamos a permitir que sigan robando al estado. Y a los únicos que les tenemos que rendir cuentas claras, son a los ciudadanos, por eso celebro que hoy estemos aquí para informar a nuestros jefes, los michoacanos, lo que estamos haciendo”.

Escobar Ledesma reiteró que seguirá el trabajo con un proyecto de unidad enfocados fortalecer la agenda que los michoacanos requieran.

“A un año de haber iniciado la LXXIV Legislatura podemos hacer la evaluación de los logros, avances y los retos a futuro. Desde el inicio de los trabajamos entendimos que aquí no habría protagonismos ni proyectos individuales, sino que somos parte de un todo que busca el bien común de la sociedad”.

El dirigente estatal frente a los legisladores panistas e invitados especiales, afirmó que es necesario trabajar con calidad para recobrar el valor del servicio en el sector público.

“Desde que andabamos todos en campaña, sabíamos que los políticos somos rechazados porque antes de nosotros hubo pésimos políticos, que vinieron a servirse y no a servir, por eso, en el GPPAN nos propusimos hacer las cosas bien, para que poco a poco se limpie el honor y los valores en el servicio público”.

Hizo un especial reconocimiento a las mujeres de Acción Nacional por su empeño para sacar adelante iniciativas que defiendan la vida y la integridad de las michoacanas.