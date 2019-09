GPPRD va por la consolidación de iniciativas que generen justicia a las y los michoacanos

BOLETÍN 1554/MORELIA; MICHOACÁN, A 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.- La seguridad de las y los michoacanos, el combate a la violencia contra la mujer, el crecimiento económico de Michoacán, el erradicar la corrupción, la defensa de los grupos vulnerables y la defensa de los derechos humanos e igualitarios, son una prioridad para la y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD, en la LXXIV Legislatura Local en el Congreso del Estado.

Al presentar el primer informe de labores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Poder Legislativo, Araceli Saucedo Reyes, Norberto Antonio Martínez Soto, Octavio Ocampo Córdova y Antonio Soto Sánchez, refrendaron su compromiso de ir por un marco jurídico que verdaderamente responda a las exigencias de los michoacanos.

Destacaron que el trabajo como fracción parlamentaria es el resultado de una suma de esfuerzo que impulsan los integrantes del GPPRD, al conjuntar sus propuestas bajo una agenda de trabajo clara y definida, priorizando temas y analizando soluciones.

Reconocieron que el trabajo en equipo ha sido clave para lograr los objetivos que se han planteado, como grupo, el ser legisladores productivos, no solo en la cantidad de iniciativas presentadas, si no en la calidad de estas, ya que estamos convencidos que no es mejor legislador el que lo hace por ocurrencia y más iniciativas presenta, sino quienes lo hacen atendiendo las principales demandas de los ciudadanos y logrando la efectividad y que no sean letra muerta las normas que se avalan por el Pleno del Congreso del Estado.

El PRD en la LXXIV Legislatura –reiteraron- en el segundo año de labores legislativas continuará impulsando una agenda democrática, liberal y progresista, siempre pensando en las mujeres, los jóvenes, las niñas y los niños, las personas de la tercera edad, la comunidad LGBTTTI y la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Ante los representantes de los medios de comunicación, alzaron la voz para expresar que la justicia es la gran tarea pendiente, y reconocieron que en el país se viven tiempos complejos. “Hoy debemos hablar y alzar la voz en favor de las mujeres que viven una violencia que se extiende sin límites. Ni el asesinato de mujeres, ni la desaparición de jóvenes, puede ser la característica de nuestra nación.

Entre los logros durante este primer año que destacaron, está la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, lo que generó un nuevo modelo de impartición de justicia para que la ciudadanía tenga un acceso más eficaz a la justicia y con esto, se recupere la confianza en la instituciones.

Además también resaltaron las reformas avaladas en el Congreso del Estado a la Ley Orgánica y de Procedimientos de este Poder, tanto estas como la anterior fueron impulsadas desde la bancada perredista.

Otro de los logros del grupo parlamentario del PRD, son las reformas a la Ley de Turismo del Estado ya aprobadas, gracias a la que se garantiza que en Michoacán se tenga que promover el desarrollo de rutas o corredores artesanales en los principales destinos turísticos del estado.

De la misma forma, el GPPRD logró que se aprobaran las reformas a la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado, con esta reforma, se garantiza el acceso a acciones y programas orientados a fortalecer las capacidades económicas para lograr una alimentación adecuada a sus circunstancias, cuando carezca de medios propios de recibir apoyos en materia alimenticia.

Un logró más de los diputados perredistas es la reforma a la Ley de Salud del Estado, con el cual se establece que desde la norma se instituya la atención de calidad a todas y todos; de la misma forma, resaltaron el apoyo del GPPRD al campo, al aprobarse las reformas a la Ley de Financiamiento Rural que impulsaron y hoy son una realidad en Michoacán.

Finalmente, hicieron mención que “los retos y compromisos indudablemente son grandes, pero con entrega y trabajo saldremos adelante para dar buenas cuentas a los michoacanos; Michoacán requiere y necesita de diputados fuertes y con un alto sentido social, donde impere siempre el respeto a la ley y no la imposición de una visión absolutista”.