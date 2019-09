Apoyar a jóvenes deportistas, prioridad para una mejor sociedad: Gobernador

Sostiene Silvano Aureoles encuentro con deportistas Panamericanos y Parapanamericanos, para reconocer su desempeño en competencias internacionales

MORELIA, MICHOACÁN A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se reunió este jueves con atletas destacados de los juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019, con la finalidad de hacer un reconocimiento a los resultados que obtuvieron y poner en alto a Michoacán a nivel mundial.

“El deporte es un instrumento muy importante que tenemos para fomentar una vida más sana a los jóvenes, lejos del vandalismo o las prácticas incorrectas, por eso mi esfuerzo en apoyar a jóvenes talentosos y dedicados como ustedes, todo mi reconocimiento” señaló el mandatario.

Luego de una charla, los deportistas se mostraron entusiasmados por el interés y atención directa del mandatario, tal es el caso de Ángel Ibarra Jasso, deportista parapanamericano de Boccia, campeón de paralimpiada nacional.

“El gobernador me tiene un cariño especial, es algo muy gratificante para mí, sé que le han gustado mis resultados en el deporte, ha buscado apoyarme, lo que me ha dado la posibilidad de participar en distintos premios a nivel estatal, nacional y también internacional, nos ha apoyado en eventos que son complicados de legar”, señaló.

Por su parte, Dulce Gabriela Licona Bautista, de 34 años de edad, quien practica el Paratiro Deportivo, manifestó la importancia de ser apoyada por el mandatario, como nunca antes.

“Yo veo al Gobernador con una disposición muy grande de poder apoyarnos, porque somos una potencia en deporte, me siento una atleta muy apapachada porque está pendiente de los resultados, de cómo me siento, que necesito, tuvieron el detalle de uniformarnos” enfatizó la campeona nacional, con sólo un año y medio de practicar el deporte.

“La reunión que tuvo con nosotros, yo sé que nunca se había recibido así a atletas, creo que es una gran inclusión la que se le está dado ahorita al deporte en Michoacán, y me siento feliz porque es una oportunidad para que más jóvenes sean impulsados en cualquier deporte”, dijo el taekwondoín Marco Horacio Arroyo Aguilar, de 18 años de edad.

Así mismo, la importancia de representar a su estado y poner en lo alto el nombre de Michoacán, es una experiencia invaluable, calificaron los deportistas.

“Amo a mi estado, me encanta y representarlo me siento orgullosa, feliz y me gusta mucho tener en mi mente y en mi corazón que estoy peleando por México y además llevo mis raíces michoacanas con mucho orgullo”, expresó Elizabeth García Malfavón, multicampeona nacional en Yudo.

Luego de la reunión que sostuvieron con el titular del Ejecutivo, los 9 deportistas que representaron al estado en Lima 2019, salieron entusiasmados con la seguridad de continuar contando con el respaldo de su estado en las próximas competencias que tendrán en diversas partes del mundo, dentro de las diferentes disciplinas que desempeñan, tales como judo, tiro con arco, fútbol, atletismo, entre otros.