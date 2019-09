GRINGA, GRINGA: Juanito y sus travesuras

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-25-SEPT-2019/Corre y se va con… ¡ah no! Pos ni corre ni se va, por el momento Juanito el Travieso sigue en su lugar así que no se alebresten gallinas, hay secretario pa todo el año.



Habrá nuevos cambios en la administración burricipal, por lo pronto ya salió el jefe del departamento de limpieza, Marro King, porque no dio el ancho de banda, pero si atendió bien los comercios ¿por qué será?



Pos todo apunta que sale Libracho, pos a más en un año de en el cargo no ha logrado resolver el problema de la recolección de la basura, Uruapan se ha convertido en el basurero más grande.



Así como hay otras direcciones con grandes fallas, en las que posiblemente estrenen jefes, hay muchas hartas fallas, dicen que las segundas vueltas no son buenas.



Por lo pronto se presume que la secretaria de perspectiva de género cierra las puertas y Ramona Sánchez se queda como encargada de la dependencia.



Y aunque se dice que las segundas vueltas no son buenas, en los chismes de pasillo comenta que Avi regresa a Desarrollo Social, y ¿acaso Perlita Del River a Secretaría de administración? Bueno, todo es posible.



Lo verdaderamente es que la salida del secretario el traviesito Manzo no se dará en este momento, así que ¡calmaditos señores!, aquellos que quieren sentarse en la de Juan ¡aguanten!



Y mientras los disfuncionarios pelean por continuar con un miserable hueso, Uruapan llora por la inseguridad, un día tres, otro 19 etc, etc, etc… y como dice la canción ¿a dónde vamos a parar? Los tres órdenes de gobierno son responsables de garantizar seguridad a los Mexicanos, Michoacanos y Uruapenses, no se hagan que la virgen le habla y ella que ni los pela.



Bueno pues así las cosas lamentable que en la redes sociales todo mundo se queja, con perfiles falsos todo mudo se queja, pero cuando de participar se trata aflora la apatía, en la marcha por la paz salieron 30 personas a caminar por el paseo Lázaro Cárdenas ¿ontán lo “opinólogos”, habliches y …?



Bueno pos así está el mundo de a polaca, todos quieren posar para las fotos de los periódicos, unos con elegancia y a otros simplemente no se le da ay tá la regi Morena, Yolita que sentía que le iba a reventar la falda de arrabal que vio el15 de septiembre, por poco le toca dar el grito.



Pos bueno los izamientos siguen desangelados ahora le toca a Don Patotas asistir a los actos, pero parece que no aguantó dejó de asistir todo, a pesar que no le salió bien la cena “de empresarios” que organizó para un par de senadores finalmente se convirtió en cena para la plebe.



Bueno así la T de cuarta, bien austeros no a Naco Campestre le tocó llevar como fotógrafo a un taquero, de esa manera ahorra, lo malo es que al rato será periodista, que le hagan su página, le pongan su chalequito y ¡listo! Del comal ixta la redacción. Nada extraño y nada nuevo…



Pos será el sereno pero no es fabricando reporteros y fotógrafos como se llegará al triunfo, es muy prematuro para hacer un diagnóstico, el año próximo empieza el pataleo y a veremos si es con fotógrafos y periodistas” improvisados como ganan una elección… por cierto hay artos de esos pero también crece el número de periodistas de academias y veremos quienes logran más aciertos.



Pos ay se los “aiga” porque el que compra barato compra a cada rato, así que quienes proponen imagen cuándo no pueden ni con su alma, no es culpable si la defeca. El culpable es quien contrata y pos GRINGA, GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA…

Fe de ratas. Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.