Michoacán requiere un congreso crítico y propositivo en beneficio de los michoacanos: Oscar Escobar

– Se debe dar una respuesta que englobe los pensamientos de las fracciones parlamentarias.

– Lamentable que el Congreso no tenga control de la seguridad del recinto.

COMUNICADO 131/MORELIA, MICHOACÁN, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Michoacán requiere un trabajo responsable por parte de los legisladores, en el que se reconozcan los aciertos y los retrocesos, indicó

Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), durante el informe de gobierno

“Celebramos que en Michoacán haya rendición de cuentas para la población. Vemos con agrado el avance en temas importantes para la ciudadanía como en el descenso de los índices de pobreza y en incidencia delictiva de acuerdo a los datos del INEGI, como lo señaló el mandatario estatal, sin embargo, es importante hacer un análisis puntual del informe presentado por el gobernador Silvano Aureoles para evaluar la situación real de la entidad, al final los ciudadanos son los que tendrán la última palabra en esta evaluación”.

Escobar Ledesma manifestó que es necesario dar voz a todos los legisladores en un discurso en el que se reconozcan los aciertos y retrocesos con el compromiso de que en Michoacán haya desarrollo social y económico.

“Lamentamos que la voz del Poder Legislativo, en representación del presidente de la Mesa Directiva, no englobara un criterio de todos los grupos parlamentarios. Escuchamos a un partido político dar una respuesta, con la que no coincidimos todas las fracciones. Sabemos que Michoacán tiene problemas graves tanto en economía, materia educativa y seguridad, pero no se puede deslindar al Gobierno Federal de su responsabilidad en dichos temas”.

Reprobó la falta de imparcialidad con la que se respondió al informe de gobierno del mandatario estatal, al indicar que es necesario ser respetuosos de todos los pensamientos políticos.

“No debemos sacar raja política de la crisis que se vive en un Estado, de lo contrario estaremos incumpliendo con la responsabilidad que los ciudadano nos confiaron. El sentir de la mayoría de los diputados que la cuarta transformación le está fallando a Michoacán, le está mintiendo a la población”.

El dirigente estatal reiteró que la situación económica que se vive en la entidad se deriva de la gestiones realizadas por los ex gobernadores Leonel Godoy Rangel y Lázaro Cárdenas Batel, pero explicó que es una obligación de la actual administración resolver los temas más sentidos por la población.

“No se debe olvidar que la situación económica complicada por la que atraviesa la entidad es derivada de la mala gestión de los ex gobernadores que ahora operan desde Morena, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel. De ahí se deriva la necesidad de que la nómina educativa sea tomada por la Federación, tema que no se ha concretado y es urgente. Tanto el gobierno estatal y federal deben resolverlo de inmediato”.

Oscar Escobar recalcó también que no se avalarán las decisiones que violenten la democracia y generen retroceso en las entidades, con la desaparición de los poderes como propuesta de los senadores de Morena.

“No queremos pensar que la situación que impera de inseguridad en Michoacán se tome como pretexto para hacer lo mismo que se pretende en Tamaulipas y Guanajuato, con la desaparición de los poderes a iniciativa de los senadores de Morena. Desde el Congreso de Michoacán y a nombre de Acción Nacional hacemos un llamado a la cordura, dejar de lado los temas personales y defender a la población”.

De igual manera, apuntó que el Congreso debe tomar en sus manos la seguridad del recinto y no permitir que se blinde este espacio al impedir el acceso a los ciudadanos, como aconteció durante este día.

“No es posible que el presidente de la Mesa Directiva se haya doblegado ante el Ejecutivo, son poderes independientes y como tal se deben respetar. Falto mayor contundencia al limitar las atribuciones de cada uno y exigir que los protocolos de seguridad sean los que requiera el Legislativo”.