La lucha de planilla JUSTHOS, será en tribunales, para revertir proceso amañado de renovación del SITCBEM

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ VIE-27-SEPT-2019/ “La mentira, el engaño, el temor, la amenaza, la violación a los derechos laborales, constituyen el rasgo distintivo del actual comité directivo del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán”, denunció el MEH Juan Carlos Toledo Ponce, candidato de la planilla JUSTHOS, al señalar que Eduardo Mendoza Andrade, el actual secretario general, “… ha arrastrado y doblegado al SITCBEM ante Gaspar Romero Campos”, y prueba de ello es que violentó el proceso para propiciar un triunfo ilegal e ilegítimo de la planilla oficial.

Esta mañana, a puerta cerrada, y con reglas impuestas -en la que se presentó el absurdo de dar la supervisión del proceso a representantes de las Comisión de Honor y Justicia, que al mismo tiempo son candidatos a puestos en la planilla oficial-, se materializó el escenario de la imposición, desde el COBAEM.

Toledo Ponce dejó en claro: “Por supuesto que no aceptamos los resultados de un proceso tramposo, sucio, ilegal, y absurdo. La decisión de cambio de JUSTHOS y de cientos de trabajadores y trabajadoras, no quedará al margen. Vamos a impugnar por la vía legal, ante los tribunales correspondientes”.

En la Junta de Conciliación y Arbitraje de Michoacán, “… no habrá toma de nota para un grupo fraudulento y corrupto”, prometió.

Y es que Gaspar Romero, el aún director del COBAEM, “… ha ensuciado” el proceso electoral del SITCBEM, al amenazar velada y directamente también, a las y los trabajadores, para evitar el voto para la planilla JUSTHOS. “Y hoy vimos el resultado final”, explicó.

Toledo Ponce asentó que la intervención del director del COBAEM en Michoacán, violenta la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. EL artículo 69 es muy claro sobre el voto personal, libre, directo y secreto de los afiliados.

Esa circunstancia fue sido violada sistemáticamente al obligar a la votación a mano alzada, pues impuso terror, y amedrentó a los trabajadores.

En este contexto, adelantó que ya el equipo legal de JUSTHOS trabaja en las denuncias ante los tribunales correspondientes. Juan Carlos Toledo Ponce, remarcó: “De frente, recio y sin temor decimos: Nada y nadie arrebatará el triunfo a la planilla JUSTHOS, porque es el triunfo de todos y todas las trabajadoras que exigimos un cambio”. Por ello, si los resultados son manipulados, presentaremos pelea legal y en todos los frentes.

Juan Carlos Toledo Ponce, lamentó que el gobernador Silvano Aureoles Conejo permita que el director del COBAEM, abiertamente lo engañe para manipular procesos en la institución. Exigió mantener a raya Gaspar Romero Campos, y aceptar que la transformación y la renovación del SITCBEM es un proceso que será realidad, y solo corresponde a sus integrantes decidirlo. “A nadie más”.

En un Michoacán que se encuentra en la vergonzosa situación de ser botín de organizaciones criminales y con una violencia e inseguridad permanentes, -además de los resultados negativos desastrosos en casi todos los indicadores como desarrollo económico, empleo, educación, seguridad, y muchos más-, el gobierno de Silvano Aureoles, “… no puede significarse por la violación a los derechos de las y los trabajadores”, dijo convencido.

Y concluyó: “Que no le quede duda al gobernador: Vamos a luchar por el cambio, la transformación, la recuperación, y la reconstrucción del SITCBEM. Vamos a revertir en tribunales, este descarado acto de ilegalidad. Vamos a luchar con todo, porque la juventud que se prepara en el COBAERM, merece respeto, y necesita calidad en el proceso educativo. Las y los maestros, y las madres y padres de familia, también”.