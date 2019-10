Presenta la diputada Teresa López, su informe de actividades legislativas

BOLETÍN 1652/LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- La diputada Teresa López Hernández, presentó en esta ciudad su primer informe de labores legislativas, en donde hizo un llamado a diputados federales y locales michoacanos, así como ayuntamientos a unirse en una sola línea de acción legislativa, gestora y de consolidación de la confianza popular en beneficio de Michoacán y de México.

La diputada Teresa López agradeció la confianza de sus seguidores y simpatizantes y presentó de conformidad con el artículo Séptimo, fracción Novena de la ley Orgánica y de procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, su informe del primer año legislativo como representante del distrito 24.

Cerca de un millar de personas, del ámbito político, empresarial y social, se congregaron en el en el Puerto de Lázaro Cárdenas, donde las diputadas Julieta García Zepeda y Teresa López Hernández, presentaron una recapitulación de lo que hicieron ambas en sus respectivas cámaras durante el último año.

La legisladora informó ante los presentes que durante éste primer año de actividades acompañó todas las iniciativas que como grupo parlamentario de Morena han presentado.

En lo particular dio cuenta de la iniciativa que presentó, misma que tiene el objetivo de hacer un atento llamado a las autoridades municipal, estatal y federal para mantener el equilibrio ecológico del cocodrilo en las costas michoacanas así como la convivencia con ésta especie, cómo presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social realizó 3 Foros con los distintos representantes de los principales sindicatos del Estado.

Durante su campaña la legisladora se comprometió a regresar a cada una de las comunidades y colonias de este municipio, lo cual señala, está haciendo los fines de semana. Con un avance del 30%, debido a las diferentes actividades que realiza en el congreso del estado y las visitas a algunas dependencias estatales y federales, realizando las gestorías que llegan a su distrito, “pero hoy ratifico que cumpliré con esa promesa al 100%, porque como dice nuestro presidente de México, los compromisos se cumplen”.

Informó que durante el primer año en su oficina de enlace legislativo se han recibido más 350 solicitudes de atención “En nuestra casa de enlace, procuramos ayudar a quienes nos visitan buscando apoyo y tratamos de que exista la voluntad de las autoridades para atenderlos y resolver lo solicitado”.

“Toda mi vida he estado al lado del pueblo, del que soy parte y he luchado de acuerdo a mis posibilidades en organizar a la comunidad y estoy convencida que lo tenemos que hacer desde cualquier trinchera donde nos encontremos y hoy me toca hacerlo desde el congreso del estado de Michoacán que con mucha dignidad lo hare, ténganlo por seguro”.