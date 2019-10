Toño García convoca a sumarse a la Cruzada Nacional por el Turismo

▪ En la última década, el crecimiento medio anual del empleo turístico en México fue de 2.9 por ciento, destaca el senador Antonio García Conejo

▪ “Necesitamos involucrarnos todos en el tema y no pararnos, no porque hoy no tenga el presupuesto suficiente o vaya a tener un presupuesto prácticamente nulo, no por eso la industria la podemos dejar caer”, enfatizó.

CIUDAD DE MÉXICO, A 3 DE OCTUBRE DE 2019.- El presidente de la Comisión de Turismo del Senado de la República, Antonio García Conejo, convocó a una Cruzada Nacional por el Turismo en la que de manera conjunta, iniciativa privada, representantes de la sociedad civil y de los tres niveles de gobierno coloquen a esta actividad económica en la agenda nacional.

La Cruzada Nacional por el Turismo, destacó, no pretende llevar sello de una fuerza política en especial, “lo que hoy se busca es involucrar a todos los sectores, absolutamente a todos, que sea un tema de interés nacional. ¿Vale la pena? Sí vale la pena, no podemos descuidar una actividad tan importante como es el turismo, es la tercera fuente de la economía del país, genera alrededor de 10 millones de empleos tanto directos como indirectos”.

Acompañado por los senadores Mayuli Latifa Martínez Simón del PAN y Manuel Añorve Baños del PRI, integrantes de la Comisión de Turismo, así como legisladores de los Grupos Parlamentarios del PAN y Movimiento Ciudadano, Antonio García Conejo, señaló que con esta cruzada se busca despertar conciencia sobre la importancia del Turismo a nivel nacional y no de iniciar una campaña en contra del Gobierno Federal ni mucho menos.

El senador del PRD destacó que esta convocatoria va más allá de la discusión presupuestal que está por iniciar en la Cámara de Diputados; confió en que se modifique la propuesta que hizo el Poder Ejecutivo y se incrementen los recursos destinados al turismo, tercera fuente de economía del país.

“Pensando que no ocurriera eso, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, por eso la Cruzada Nacional por el Turismo, porque necesitamos todas y todos involucrarnos en el tema y no pararnos, no porque hoy no tenga el presupuesto, no vaya a tener presupuesto suficiente o vaya a tener un presupuesto prácticamente nulo, no por eso la industria la podemos dejar caer”, enfatizó.

Antonio García Conejo agregó que el turismo ha demostrado ser una actividad económica resiliente, resistente a las crisis económicas; inclusivo, transversal, sustentable e igualitario, “es una actividad que permite la interacción de diversos factores de la economía, fomenta el desarrollo tanto de la cocinera, como el artesano, el campesino, el chofer, el industrial, como también del afanador”.