Conmemoran Día Interamericano del Agua

*Llama Capasu y Ayuntamiento de Uruapan a cuidar el agua.

URUAPAN MICHOACÁN 07 DE OCTUBRE DE 2019.- Con el firme objetivo de concientizar a chicos y grandes acerca del cuidado del recurso vital, la Comisión del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan (Capasu), en coordinación con el Gobierno Municipal, realizaron la conmemoración del Día Interamericano del Agua en la escuela Primaria José María Morelos.

En el marco de la conmemoración los alumnos de sexto y cuarto grado participaron enviando mensajes de concientización presentando la obra de teatro “El Sueño del Agua” y un acróstico que formo la palabra Agua encaminado a crear conciencia tanto a los niños como a los adultos.

En su intervención el Presidente Municipal, Víctor Manuel Manríquez González, recalcó la importancia de sumarse a las acciones de conservación y cuidado de este recurso indispensable para la vida, por lo que llamó a los presentes a informarse y participar en actividades que promuevan su cuidado y su uso racional, dentro de su mensaje destacó la importancia del museo interactivo del agua Iurhekua e hizo la invitación al alumnado a visitarlo dijo que en próximos días se iniciará la adecuación de una segunda etapa.

“Todos somos parte de la solución, si hay agua hay vida, es difícil pensar que un día nos podemos quedar sin el vital líquido, pensando que nunca se agotará, la realidad es que en nuestro país y en el mundo existen millones de personas que no cuentan con agua potable en sus hogares, y nosotros no estamos exentos de llegar a sufrir graves consecuencias si no la cuidamos”.

Por su parte el Director General de Capasu, Miguel Ángel Paredes Melgoza recordó que este año la conmemoración tiene como lema de “No dejar a nadie atrás” y tiene como objetivo aumentar el conocimiento sobre la importancia del agua y poner en alerta a gobiernos, organismos internacionales y grupos privados sobre la necesidad de mejorar y hacer más eficiente la distribución del vital líquido, recordó que esta conmemoración se da desde 1993, año en el que la Asociación Caribeña del agua y aguas residuales determino conmemorar el día interamericano del agua el primer sábado de octubre de cada año, esto debido a la urgente necesidad de sensibilizar y educar a los habitantes de América y del Caribe, sobre lo valioso que es el recurso para asegurar la salud y el desarrollo de todos sus ciudadanos.

Mencionó que el Derecho Humano al agua permite que todos los demás derechos puedan entrar en plenitud pues contribuye a que las personas vivan con dignidad, por lo que destacó que el cuidado del agua no debe ser solo una política pública que obligue a las instituciones a crear acciones para su conservación, sino una cultura en la sociedad.

Para finalizar, el Director General del Capasu enfatizó en la necesidad de cuidar el Río Cupatitzio, el cual da vida a la ciudad de Uruapan, por lo que exhortó a la ciudadanía a actuar para revertir los daños que se han ocasionado al medio ambiente y al los mantos acuíferos.