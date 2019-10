Exige Capacuaro mayor seguridad o también se levanta en armas

Intensificarán vigilancia en Meseta Purhépecha



INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MAR-08-OCT-2019/ Capacuaro, es una de las comunidades originarias de la región purhépecha, proviene de la palabra Capacun, que significa proteger o lugar resguardado; algunos historiadores aseguran que de este lugar era originaria la gran guerrera Eréndira, quien luchó contra la invasión española. Este lugar enfrenta ahora un gran problema de inseguridad, a grado tal que se le ha criminalizado de manera general a la población.



Tras una asamblea general, los habitantes del lugar decidieron actuar para poner freno a la ola de violencia en la región y de que los responsabilicen de todos los hechos delictivos que registran en su entorno; levantaron un acta para exigir a las autoridades mayor seguridad; iniciaron al mediodía una caravana hasta la presidencia municipal de Uruapan, donde sostuvieron una reunión.



La misma fue encabezada por el alcalde Víctor Manríquez; el secretario del Ayuntamiento, Juan Daniel Manzo; el jefe de tenencia de Capacuaro, José salmerón Serafín; Alejandro Hernández, de Gobernación del Estado; Juan Carlos Corona de la Policía Municipal, así como representantes de la Guardia Nacional y de la Fiscalía Regional del Estado, entre otros.



La propuesta fue la acordada en asamblea, que se refuerce la seguridad en la región de la Meseta Purhépecha; no se protegerá a ningún delincuente, y que de inmediato iniciarán los recorridos de manera conjunta con todas las corporaciones.



A los tres niveles de gobierno, que aterricen programas sociales, y que se desarrollen acciones tendientes a difundir entre los niños y jóvenes, los delitos y las consecuencias que esto conlleva, a fin de concientizar a las futuras generaciones.



Decenas de habitantes de Capacuaro, entre taxistas, comerciantes, comuneros y fabricantes de muebles, han pedido a la ciudadanía y medios de comunicación, que no se criminalice a toda la población, que la mayoría son trabajadores y no delincuentes y que una vez que se inicien las capturas de los responsables, se sabrá de dónde son.



Advirtieron que, de no garantizar la seguridad en la región, se verán obligados también a levantarse en armas como lo hizo la comunidad hermana de Urapicho, quienes, por cierto, este mediodía habían establecido bloqueos carreteros a la altura de Aranza y de la desviación a Capacuaro, de la carretera Carapan-Uruapan.