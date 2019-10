GRINGA, GRINGA: En la Latino piden queso y les dan pescuezo

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-09-OCT-2019/ “En la guerra y en el amor todo se vale” por cierto la gente se pregunta si hubo bebé o no, si vieron la embajadora de la Cruz Rota, que funge como la primera innombrable chica del gober; pos quienes tienen la incógnita y nos dicen que sí; otros que también ¡quién sabe!



Bueno la seriedad en los gobierno está en crisis, ya no se sabe quién es quién y quién con cuál, en fin nada entendemos, hoy ves a las chicas con uno y mañana con otro, así se usa ahora…



Ay ta el Abuelo y su nieta, recién desposados, y bueno lo extraordinario es la gente que va a la fiesta a solapar tarugadas, cada quien hace con su vida privada lo que quiera, pero cuando se es funcionario público y haces pública tu vida te expones a la crítica, y luego se quejan que andan de boca en boca, por cierto “felicidades a Mireles y a su nieta” ¿si será abuelo?



Bueno pos por algo el gober chiflacuo está en el último lugar en seguridad, carisma y respaldo político del PRD y la economía, no pos si anda pésimo el gober, aunque Kiko Vega anda peor en Baja California pero el PAN cierra filas y lo defienden



A Chiflaculo hacen como que lo defienden pero medio PRD se fue y el resto entre que simula y huevonea así que lo dejaron encuerao… Berny Corona está fallando ¡cuidado!



Bueno Uruapan no canta mal las rancheras, en la plaza Morelos gritándole cosas al preciso y Juanito callao, así no se resuelven las cosas urge atención para mejorar la pésima imagen del gobierno uruapense.



Ni con una marcha -patrocinada- en pro del ambiente le quitaron ni una mentada al presi, ¿cómo pues? ¡Hagan su chamba! Bueno nos es quitando y poniendo como se obtienen resultados es con estrategia y planeación.



Que por cierto los regiburros son carentes de estrategia y comunicación, tanto carga maletas y guaruras que traen ya solamente falta que contraten quien piense por ellos.



¿Y los regidores? “no saben, no saben” así mero, cualquiera que lea la Ley Orgánica Municipal, conoce la obligación de los ayuntamientos, y de cada regiburro, pero si ni siquiera respetan las comisiones como lo dicta este documento pues menos saben que les corresponde hacer, así que ¡cuándo se había visto que un regidor se limitará a recibir quejas de perros , o solicitudes para proponer fraccionamientos o simplemente sentarse en sus laureles.

A un año de los actuales legisladores burricipales, han aprobado el reglamento de simplificación administrativa que en los hechos lo arreglan con un billete, antes que con un chingo de documentos ay ta Ferny Guisado con la comisión de Fermento Económico, la iglesia en manos de Lutero.



Y por si fuera poco, Amparito cobra caro su amor, a los negocios que pretenden reapertura, tras hechos violentos, les imponen cantidades exageradas a los propietarios de restaurantes así que los empresarios de Uruapan “tras de caídos apaleados”



Los comerciantes de la avenida Latino americana se molestaron porque en representación del precio acudió Librao y Amparo; el primero para “mejorar el ambiente” y el otro porque pidieron amparo de la autoridad ¡pero no ese amparo!



Pero en materia der planeación, ecología y seguridad estamos reprobados, a ver basta pasar por las calle 16 de septiembre y nos encontramos con cerros de basura y nadie sabe nadie supo, de inseguridad ni hablar y la planeación ¿ontá? Los integrantes del Implan siguen decepcionados.

Por si fuera poco, ay tan concursos con jueces patitos, así pues ¿cómo? Ay que jalarle las orejas a Ale García porque no piensa más allá, ya cometió en los foros de la Feria INTERNACIONAL del Libro, donde Eli López, tuvo participación todos los días, ya estaba agotado y la pregunta ¿no hay más uruapense? La respuesta no hay participación ciudadana y menos buscan talentos, el fin… síganle, es por flojera.



Pos dicen las malas lenguas que en la Casa de la Locura las salas son utilizadas como oficinas, y de cultura nada que ver, se convierten en comedores y sala de charlas “chismes” y hasta estética, pos se nota la falta de trabajo, es claro y lo que se ve no se pregunta…



Y hasta dicen que acosan a las empleadas ¿que dirá César Ciprés Murguía?

Así mero las cosas y pos GRINGA GRINGA EL QUE SER APENDEJA SE CHINGA.

Fe de ratas.- .Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.