Comparte Gobernador felicidad con Palomas Mensajeras en Los Ángeles

Acompaña Silvano Aureoles a 45 Palomas Mensajeras de Uruapan y 10 de Tingambato en trayecto de más de 6 horas que culminó con emotivo reencuentro familiar

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA, 11 DE OCTUBRE DE 2019.- Emociones a flor de piel, lágrimas de felicidad que se contagian y forman un nudo en la garganta, fue el marco de un inolvidable reencuentro entre familias de migrantes michoacanos que este viernes por la madrugada atestiguó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo.

“Es una bendición poder ser testigo del reencuentro de las familias, comparto con ustedes su alegría porque como padres no hay mayor felicidad que el volver a ver a sus hijos; el éxito de este programa, es este reencuentro con los seres queridos y para mi es muy grato estar aquí con ustedes”, puntualizó Aureoles Conejo.

Dentro del Programa de Palomas Mensajeras, desde las 8:25 de la noche de este jueves, el mandatario estatal acompañó a 45 adultos mayores originarios de Uruapan y 10 de Tingambato, quienes por fin lograron reencontrarse con sus hijos, nietos, bisnietos, después de 15, 20 y hasta 30 años de no verse.

Después de dos años de que arrancó el programa y que a la fecha ha logrado reunir a casi 7 mil familias migrantes en Estados Unidos, el gobernador michoacano llevó a cabo el trayecto que, hasta cuatro veces por semana, realizan las Palomas Mensajeras de los diferentes municipios del estado, que han resultado beneficiados con este proyecto operado y gestionado por la Secretaría del Migrante del estado.

Alrededor de seis horas de trayecto que alargaron la espera de las y los familiares, y que culminó con el momento inolvidable y conmovedor de un abrazo fuerte, una mirada eterna y miles de te quieros entre madres, padres e hijos y las y los abuelos con los nietos y hasta bisnietos, quienes no pararon de expresar el cariño que el tiempo y la distancia los mantuvieron ausentes.

“Agradezco a Dios, que me haya dado vida para volver a ver a mis hijos otra vez, a estas alturas ya sentía no volvería a estar con ellos otra vez, pero mire, aquí estamos otra vez, gracias al programa, felices, después de 20 años de estar separados, no cabemos de alegría”, señaló Leonel Aceves Hernández.

En 30 meses que lleva en operación Palomas Mensajeras, el Gobierno del Estado ha logrado tramitar más de siete mil 500 visas para que los adultos mayores viajen a Estados Unidos, lo que significa que en promedio cada mes, se han enviado 200 personas para reunirse con sus familiares después de décadas de no verse.