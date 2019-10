Lamentable minimizar problemática de Universidades Públicas: PRD

Las demandas justas requieren ser atendidas, no descalificadas

Necesario hacer análisis y generar solución de fondo: Juan Bernardo Corona

Importante una reasignación del presupuesto federal



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ JUE-10-OCT-2019/El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se pronunció a favor de que la Federación haga un análisis minucioso respecto a la problemática por la que atraviesan las Universidades Públicas del país, y generar una solución de fondo.

Juan Bernardo Corona, Presidente del CEE-PRD, consideró que las demandas, de cualquier sector de la sociedad, que son justas deben ser atendidas, no descalificadas ni minimizadas, pero lo más importante como en este caso, es que debe atenderse de manera integral, estructural y de fondo.



Corona Martínez, lamentó la actitud del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien argumentó que aunque se paralice todo el país, no cederá a chantajes y no habrá más recursos, tras la marcha que realizaron los sindicatos de más de 25 Universidades.

“Me parece que no es la respuesta de un Presidente a una problemática tan seria que están viviendo las Universidades públicas y que en consecuencia está afectando a miles de estudiantes, antes de descalificar las acciones de los sindicatos universitarios, la Federación tiene que atenderlos”, expresó.

El Dirigente Partidista, pidió al Congreso de la Unión hacer una reasignación del Presupuesto de Egresos de la Federación y etiquetar recursos a los sectores y rubros que más lo necesitan, además de evitar recortes en áreas que son estratégicas, como la educación.

Subrayó que ante el panorama, se ve afectada directamente la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) porque enfrenta serios problemas financieros, y cada año tiene la necesidad de solicitar recursos extraordinarios para poder cubrir los compromisos de nómina, gasto corriente y de operación.

Refirió que el PRD, desde su Fundación hace 30 años, ha respaldado las causas justas y ha sido defensor del derecho a la educación, por lo que, mostró su confianza de que la problemática de las Universidades Públicas sea atendida de la mejor forma.