Impugna JUSTHOS el proceso “amañado y vergonzoso” para imponer un comité sindical parcial al director del COBAEM

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ JUE-10-OCT-2019/ Con la consigna de restituir el proceso electoral, por las irregularidades y trampas impuestas desde la dirección general del COBAEM, la planilla JUSTHOS que pelea la dirigencia del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Michoacán (SITCBEM), interpuso una demanda laboral ante Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán. La resolución debe salir en un plazo de 15 días, por lo que en este lapso no se hará la toma de nota a la planilla UyB que fue favorecida por este proceso ilegal.

El MEH Juan Carlos Toledo Ponce, candidato a secretario general por la planilla JUSTHOS, explicó que con esta demanda que desconoce a la planilla beneficiada, se han dado “… pasos trascendentales para la instauración de la democracia en nuestro doliente sindicalismo”.

Refirió que ayer se impugnó oficialmente y por la vía legal, “… el proceso amañado y vergonzoso que pretende imponer la planilla de Gaspar Romero Campos en la dirigencia del CEE del SITCBEM”, para el período 2019-2023.

Dijo que JUSTHOS, ya no como planilla sino como grupo político en activo, no dará ni un solo paso atrás en esta lucha. “Ya está impugnado este proceso que a todos los sindicalizados honestos nos llena de vergüenza”, indicó al tiempo de señalar que mientras no se resuelva en tribunales no podrá tener toma de nota, el grupo que lidera Romero Campos.

En este contexto, Toledo Ponce dijo: “Nos toca esparcir la llama de la esperanza y terminar con este régimen de corrupción e impunidad. ¡No a la continuidad de lo mismo! Por eso hemos solicitado el desconocimiento de la planilla UyB y la reposición del proceso de elección”.

Juan Carlos Toledo concluyó que el grupo político JUSTHOS no dejará de trabajar en favor de un sindicalismo libre, y por la reconquista de la dignidad sindical.