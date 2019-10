Para fortalecer la seguridad, Humberto González propone homologar la ley estatal con la federal

Plantea reformar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán homologándola con la norma federal y fortaleciendo sus alcances

BOLETÍN 1743/MORELIA, MICHOACÁN, 17 DE OCTUBRE DE 2019.- La seguridad pública en Michoacán no admite andar buscando culpables, no debe ser fuente de discursos mediáticos entre quien debe y quien no, subrayó el diputado Humberto González Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, al proponer una iniciativa para homologar la norma estatal con la federal y aportar desde la legislación a la paz de la sociedad.

Al presentar una iniciativa ante el Pleno Legislativo para reformar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán homologándola con la norma federal y fortaleciendo sus alcances, el diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática recordó que la seguridad debe ser una actividad constante, permanente, garantista, con la finalidad de preservar la paz, prevenir y atacar el delito en todo el territorio estatal.

“Como legislador local he tenido la oportunidad de entablar un diálogo constante con las autoridades de seguridad en Michoacán, soy un firme creyente de que la forma de enfrentar la situación en el estado es ajustando las actuaciones de los distintos cuerpos de seguridad y de las instituciones de procuración de justicia a los criterios técnicos y administrativos que permitan generar estrategias coordinadas”.

Desde la Máxima Tribuna del Estado el diputado por el Distrito de Puruándiro destacó en su iniciativa la intención de fortalecer al Consejo Estatal de Seguridad Pública con la participación de un elemento de la Guardia Nacional, con mando suficiente para participar en las tareas de seguridad del estado.

Como elemento garante y con fundamento en la recién publicada Ley Nacional de Detenciones, propone también la adición del principio de habeas corpus, como una garantía administrativa de mostrar que las detenciones se han realizado cumpliendo con la certeza de que las personas detenidas sean trasladadas a los centros de detención correspondiente y en cumplimiento a sus derechos constitucionales.

El objetivo –explicó Humberto González- es que en cualquier detención, las autoridades cumplan con el deber de informar ante quien se pondrá a disposición a una persona detenida, pues, al ser la actividad de detención una atribución compartida entre distintas instituciones, será necesario que la acción inmediata y privativa como lo es disponer de una persona se logre bajo el máximo principio de seguridad jurídica.

“Desde esta tribuna he manifestado que debemos trabajar conjuntamente entre los distintos niveles de gobierno, ser promotores, no de la desarticulación entre instituciones, sino de crear dinámicas en las que todos los cuerpos de seguridad se enrolen entre sí para generar mayores oportunidades, y por ende, mejores resultados”, subrayó.

Humberto González propone que cualquier integrante de las instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia que realicen detenciones, deberán dar aviso administrativo de inmediato al Centro Estatal de Información, quien reportará de inmediato al Centro Nacional de Información, de la detención, a través del Informe Policial Homologado.

Se pronunció por prevenir el crimen y preservar la paz, por ello, con esta propuesta se busca que no exista omisión legislativa sobre los temas que demanda la agenda nacional y garantizar que desde la estructura del actual sistema estatal de seguridad pública, se pongan como principio el respeto a la participación interinstitucional, pero, sobre todo, el pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos de las personas.