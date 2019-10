Denuncia el MNT que desde el GCDMX les quieren infiltrar otros grupos para desestabilizar su movimiento

Advierten que volverán a las calles si no existen acuerdos reales, formales y puntuales en Gobernación

INFOMANIA/ CIUDAD DE MÉXICO/ JUE-17-OCT-2019/ La dirigencia del Movimiento Nacional Taxista en la Ciudad de México dio a conocer esta mañana en rueda de prensa que existe la intención del gobierno de esta capital de infiltrar su movimiento en las negociaciones que se están llevando a efecto en la secretaría de Gobernación, con la mediación del subsecretario Ricardo Peralta, con el fin de desestabilizar su movimiento.



“El viernes nos llamaron con urgencia de la Secretaría de Gobernación para decirnos que otros grupos quieren negociar lo mismo y que nos solicitaban que fuéramos incluyentes de tal forma que los aceptáramos con nosotros”, denunció el presidente del MNT en la CDMX y vocero nacional, Ignacio Rodríguez.

Dijo Ignacio Rodríguez que les llama la atención de precisamente ahora que están en el ojo público “surjan grupos emergentes de gente que dice que representa al sector pero lleva una postura muy clara de ataque hacia este movimiento”.



Por lo que, dijo, el Movimiento Nacional Taxista se niega de manera terminante a que grupos ajenos quieran inmiscuirse en su lucha, ni que desde el Gobierno de la Ciudad de México pretendan acercar gente para intentar generar en la mesa una mayoría que se oponga o avale cualquier posibilidad de sacarlos de la lucha de fondo contra los autos que prestan servicio al margen de la ley.

Recordaron que el pasado 7 de octubre la mesa de negociación acordó realizar la consulta con un órgano constitucional, con el fin de definir la legalidad o no de la forma como las aplicaciones prestan el servicio, con autos particulares, sin concesión o permiso, pero a las sesiones de trabajo no se presentó la Consejería Jurídica del Gobierno de la CDMX.

“Nos queda claro que nos quieren infiltrar el movimiento y también nos queda claro que es desde el Gobierno de la Ciudad de México, el que, por cierto, no envió a su representante de la Consejería Jurídica, motivo por el que la consulta entre las partes no se completó ni se tuvo un resultado este lunes”, destacó el dirigente.

Asimismo, los integrantes del MNT se deslindaron de la marcha que se realizará este 21 de octubre porque no comparten agenda con los convocantes. Además de que, expresaron, honrarán su palabra y no se manifestarán mientras estén en la mesa de diálogo, pero “si no existen acuerdos reales, formales y puntuales en Gobernación, si es sólo un diálogo de entretenimiento, volveremos a las calles”, destacó Ignacio Rodríguez.