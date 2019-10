GRINGA, GRINGA: A la 4T le dieron por Culiacán

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ VIE-18-OCT-2019/ “Los mandaron a la guerra sin fusil”, los polis en Aguililla iban sin nada, cuando menos les hubieran mandado unos Brownis de mariguana, eso de los que lleva el teacher José Luis a sus compañeros, por cierto este “maestro” ya se adelantó aún no está autorizada la comercialización de la cannabis y el ya empezó, hasta mando a un joven al hospital ¿habrá cargos? debe haber…



¡Aguuuaaas! Hay venta de Brownis con Cannabis indica en las oficina de regionales de la secretaria de Educación Pública, urge se investigue por parte de las autoridades caiga quien caiga…



Si esto hace el profe en una institución de gobierno y peor aún de educación, que no hará, lo delicado del tema es que se trata de una oficina pública qué podemos esperar, Frutis debe investigar…



Bueno pero volviendo al tema de los polis, al gober que está calificado como uno de los peores del país, por Culiacán le quitaron los nervios a Chiflacuo y voltearon los reflectores pa otro lao. Mientras que a AMLO le metieron el peor golpe precisamente por Culiacán, así es la vida.



Y mientras la situación en el país se complica Morena ya prepara los registros para los nuevos integrantes actualmente cuenta con 2 mil 500 afiliados ante el INE, pero abren las puertas en noviembre.



Mientras unos esperan registrarse los radicales pretender cerrar la puerta a nuevos integrantes y que decir para quienes aspiran cargos de elección popular por Morena, hay fil y es larga, sin embargo no deben dejar lejos de su nariz la realidad van a contender aquellos que estén en gracia del señor cabeza de cotonete y quien tenga su bendición. Ese mero será.



Los pleitos en Morena ya empezaron y resulta que anda un chisme, ojalá sea solamente eso pero ya bailaron de la emoción las peluches… ¡hay video



Marínela peluches ¿otra vez va? Y ¿ora por Morena? Pos hasta con baile celebraron la noticia dicen las malas lenguas, pos la ex presidenta burricipal no se queda quieta anda del tingo al tango y hace buena mancuerna con don “F” el señor refaccionado.



Uruapan el sexto municipio en percepción de inseguridad y pos con todas la razón, lo bueno que Californía Grill no pagó impue$to por la reapertura. Bien quedaban.

Raúl desmoronado tiene a Morelia sumido y según el INEGI es el presidente en el que menos confía la gente a nivel nacional, así o más clarito del bígamo, así quiere ser gobernador de Michoacán, dicen que odia a los medios de comunicación, quién sabe, pero de ellos se ocupa.



Así que medios local, faisbuqueros y revisteros ¿para promocionar a nivel nacional el festival de vela? No pos que estrategia tan chingona única e incomprensible, una rueda de prensa pero llevan a sus voceros desde aquí, no pos sí, hay que ver Televisa, TV Azteca, Milenio, Excélsior, El universal, para ver cuántas planas dedican al festival de velas uruapense.



Bueno la visita al senado sirve para que los feisbuqueros, reporteros, periodista orejas, anexos y conexos se tomen su selfie y la publiquen con el famosos “aquí en el senado” ¡ups!.

Así las cosas siempre con grandes novedades, como lo cambios de medio ambiente que pierden interés cuando se ve que los cargos públicos se toman la ligera y solamente cambian de lugar a los peones.



No se trata de quitar y cambiar, se trata de hacer estrategias, de muy poco le sirve al gobierno hacer planeación para el 2030, cada administración hace sus propios cambió y según a sus intereses convenga, todo el problema es que cada que llega nuevo gobierno quieren sacar más dinero… la taquilla es el gran problema de los gobiernos.



Veremos que sigue, por el momento no es hay noticias alentadoras, así que según la Coneval con 97 pesos un mexicano tiene una vida digna, cuando el litro de gasolina cuesta 20 y el cilindro de gas 500, ya ni la chingan.



Salarios de 120 pesos para sacar adelante a una familia, no pos no y como dice la canción ¿a dónde vamos a parar? A menor ingreso mayor delincuencia resultado de la pobreza, así de clarito está el tema y pos la esperanza muere al último a si que felicidades chairos que todo lo ven y lo perciben bien, pos pa ellos porque antes no ganaban y ahora si… pos Gringa gringa, el que se apendeja se chinga.



p.d. Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.