PRD exige al Gobierno Federal, modifique su estrategia de seguridad y enfrente a la delincuencia

México no merece un gobierno timorato: Juan Bernardo Corona

El país no puede seguir como hasta ahora; llegó al límite

Exhortamos al Presidente a no seguir evadiendo su responsabilidad

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ VIE-18-OCT-2019/ El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigió al Gobierno de la República que cambie la estrategia de seguridad y enfrente con mayor contundencia a la delincuencia organizada.

Tras los hechos registrados en Culiacán, Sinaloa, con la detención y enseguida liberación de un presunto delincuente, Juan Bernardo Corona, sostuvo que el estado se vio doblegado ante el crimen organizado.

“No es la primera vez que lo digo, se tiene que revisar a fondo y que nos expliquen cuál es la estrategia. Situaciones como la ocurrida en Culiacán , dejan muy mal parado al Estado”, expresó el Presidente del PRD.

Juan Bernardo Corona fue enfático al señalar: “Lo que no debemos permitir es que la delincuencia doblegue el Estado de Derecho. Y sobre todo, no se puede seguir evadiendo responsabilidades; como Gobierno, el Presidente tiene que asumir y salir a dar la cara, combatir la delincuencia organizada, como es su deber Constitucional ”.

El Dirigente Partidista hizo un llamado al Gobierno de la República para que cambie su estrategia y no se repitan hechos lamentables como lo ocurrido en Aguililla, Michoacán, en Iguala, Guerrero, y ahora en Culiacán, Sinaloa.

Juan Bernardo Corona afirmó que México no se merece un gobierno timorato que elude su máxima responsabilidad argumentando que con abrazos y no balazos se va a alcanzar la paz. “Hoy hemos llegado al límite”, dijo.

Expresó que “las y los mexicanos no podemos esperar más, todos exigimos que el gobierno federal trabaje y actúe para brindarnos seguridad como lo marca el mandato Constitucional”.

Para finalizar, Corona Martínez subrayó que el PRD, como oposición responsable y crítica no apuesta a que le vaya mal al Gobierno de la República, pero sí exige que asuma su responsabilidad y brinde resultados a la ciudadanía en todos los ámbitos.