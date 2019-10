GRINGA, GRINGA: Reelección, dice el Gober

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ DOM-27-OCT-2019/ Los perredistas que están fuera del erario “Están como el perro de ricos, viendo la carne y mordiéndose la cola” dijo Chiflaculo a los perredistas, con quienes pretende hacer un frente para empoderarse y enfrentar lo que viene en el 2021, y pos Chiflaculo hace honor a su nombre y cada en lo quieren entrevistar pos chifla lo bueno es que chifla… por la boca. Está bien que chifle pero a su madre, la respete.



Pos empezando por Pedro y terminando por Juan, han demostrado que en un acto republicano no se saben comportar, como la rectora de la politécnica, llegó tarde rompiendo plaza, sólo que se equivocó de lugar, con su outfit.



Un acto convertido en circo, llevaron niños, jóvenes y funcionarios estatales y municipales para llenar las sillas, citados desde las 7 horas para que esperaran el inicio del show a las 11 y media de la mañana, ¡ya ni la chingan!



Tras cuatro horas de espera, niños que sirvieron de valla humana, desde las 7 de la mañana hasta las 12 horas, como si a los niños les interesara escuchar un homenaje político, carente de la civilidad republicana.



Hasta un funcionaria estatal cantó Guajajca, en pleno acto, a quien chingaos se le ocurre que los niño entienden el mensaje político… en tremendo circo convirtieron un acto republicano.



Y por si fuera poco a las 5 horas cerraron las vialidades, colocaron detectores de metal y vallas para evitar el acceso a quienes manifestaron inconformidad, desde “fuera Silvano corrupto” hasta “Silvano renuncia” ¿asi o más clarito?, si tiene miedo a que chingados viene a Uruapan que no venga a incomodar y adueñarse del centro.



Los comerciantes enojados porque les prometieron entregar una etiqueta para su acceso, pero pos les llegaron tarde y hubo omisiones, así de mal organizados, pero eso si chifle y chifle el gober precioso, acompañado de la embajadora de la Cruz Roja.



El tamaño de la seguridad que trae, así trae la conciencia, dijeron los comerciantes, de por si la economía de la chingada y vienen afectar que habrán comercios y paralizan ventas, no pos si se sienten dueños de nuestra ciudad.



Todo sea por el circo en que han convertido el acto republicano, convertido en una pasarela política venida a menos, antes era elegante, ahora parece pasillo de arrabal.



La rectora de la poli con su jumper marrón de tela aterciopelada y ajustadito con sus plataformas, muy glamorosa, por cierto ¿ese jumper traería cuando chocó en un vehículo oficial a las 4:00 horas de la mañana del aquel 13 de septiembre? Bueno finalmente era su cumpleaños y bien valió la pena el festejo.



Pos será el sereno y cambiando abruptamente de tema, el preciso se la rifo, aunque los gases lacrimógenos le molestaron los ojos, fue a manifestarse en defen$a del pueblo uruapense, para poder hacer obras y contratar polis. Ojalá recuperar aquel desfalco de 17 mdp del ¿Pronapred?



Pos a Vicko le afloró el sentido de defensa para Uruapan eso es todo, sin dinero no hay avance en la infraestructura, “nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”.



Después del niño ahogado tapan el pozo, es necesario que las autoridades le entren a las campañas de prevención para evitar que los jóvenes consuman Brownies elaborados a base la esa yerba que ataranta… aguuuas.



Y pos uno de esos panecillo se debieron comer los morenos que no se ponen de acuerdo en la elección de su dirigente nacional, ups ¿qué pasaría si AMLO deja Morena? No cabe duda que el dinero y el amor se fueron al campo un día, pudo más el interés que el amor que le tenía…



Pos onde quiera se cuecen habas, y los perredistas andan pior que nunca no hay de onde agarrar gente para decir que si traen, pero si entre las tribus no se ponen de acuerdo, todo apunta la alianza con el PAN. Pero sería de un grupo como asociación civil porque el PRD chupa faros…¿será?



Andan un chingo que quieren ser presidentes, pero ¿con quién? A trabajar porque en los partidos ya no creen hay crisis y pos CON ESOS “LIDERES” que fueron a tomarse la foto con la embajadora de la Cruz Roja, que andan con el mejor postor y con el pior al mismo tiempo, pero pos…GRINGA GRINGA…EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA



Fe de ratas: Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia