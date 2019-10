Incorpora IEESSPP talento humano a Organización Internacional

MORELIA, MICHOACÁN A 27 DE OCTUBRE DE 2019.- Con la finalidad de reforzar los la metodología de enseñanza el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización del Estado de Michoacán (IEESSPP), cuenta actualmente con un Instructor – Formador con certificaciones internacionales en la función policial y nacional de S.E.S.N.S.P y comisionado en apoyo de la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo, (IDLO por sus siglas).

El Comisario Mtro. J. Antonio Bernal Bustamante, Director General del IEESSPP, tiene como objetivo potenciar la capacidad del funcionario encargado de hacer cumplir la ley apoyados en el Programa Rector de Profesionalización para mejorar las competencias y desempeño en el marco del Estado de Derecho y con ello fortalecer las competencias del Primer Respondiente.

El objetivo del IEESSPP es implementar en México un proyecto para apoyar el Estado de Derecho mediante el fortalecimiento de la capacidad del sector de seguridad pública para consolidar el sistema de justicia penal y la cual recibió el estatus de observador permanente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2001, es así que el compromiso es seguir capacitando, no solo en el Estado de Michoacán sino también a nivel nacional, aportando con nuestros instructores especialistas a los estados y municipios que no requieran, los cuales no cuenten con este tipo de capacitación, así como se ha hecho con la formación de la actual Guardia Nacional.

Con estas acciones el Gobierno de Michoacán, a través del IEESSPP, impulsa los programas de capacitación y profesionalización policial con el objeto de forjar a la mejor policía del país, cómo lo instruyó desde el inicio de su mandato el gobernador Silvano Aureoles Conejo.