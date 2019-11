Fátima Híjar y Marco Arroyo, ganadores del Premio Estatal del Deporte 2019

Ambos atletas recibirán el galardón de manos del Gobernador del Estado, Silvano Aureoles, en el marco del Desfile Cívico- Deportivo del 20 noviembre

MORELIA, MICHOACÁN, A 4 DE NOVIEMBRE DE 2019.- El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), informa que la pedalista zitacuarense, Fátima Híjar Marín y el taekwondoín moreliano, Marco Horacio Arroyo Aguilar, fueron designados ganadores del Premio Estatal del Deporte 2019.

Luego de tres horas de evaluación, el jurado designado para elegir a los galardonados de este importante premio, anunció que por decisión unánime se resolvió que los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2019 son Híjar Marín y Arroyo Aguilar.

Tal y como lo marcó la convocatoria, el proceso de elección de los ganadores consistió en evaluar los resultados de los 13 aspirantes en el periodo del 11 de octubre del 2018 al 10 de octubre del año en curso.

La votación fue cerrada, ya que con base a puntuaciones por logros obtenidos, Marco Arroyo cerró con 76, mientras que Fátima Híjar con 73, seguidos por el arquero Ángel Alvarado con 61. Al final, el jurado, determinó entregar este galardón a los deportistas con mayor puntaje.

Marco Arroyo logró bronce en los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019 en poomsae individual; además de tercer lugar por parejas freestyle en el Campeonato Mundial 2018 de China; fue primer lugar en el clasificatorio a Juegos Panamericanos realizado en República Dominicana y plata en pareja mixta dentro del Primer Grand Prix de Poomsae, de Roma, Italia.

Obtuvo dos oros en el Open Santos Domingo, de República Dominicana en individual y pareja freestyle. En Olimpiada y Nacional Juvenil 2019, se colgó plata en individual freestyle, además de bronce en individual y pareja mixta.

“Me siento muy feliz, creo que nunca pensé llegar a ganar un premio así; ha sido el trabajo de mis entrenadores, mis papás, mis compañeros de selección y este premio es para todos los que me han apoyado en mi camino y que no quede aquí, ojalá pueda seguir cosechando logros y poner el alto el nombre de Michoacán y México”, compartió vía telefónica, Marco Arroyo.

Por su parte, la ciclista de montaña Fátima Híjar fue la única michoacana que participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud celebrados en Argentina, en donde finalizó en la décimo tercera posición.

Logró oro en el Campeonato Panamericano de ciclismo de Montaña dentro de la categoría Sub- 23, además de otro primer lugar en el Campeonato Mundial de la disciplina, celebrado en Canadá. Es la mejor del país, en su categoría, al obtener oro en el Campeonato Nacional realizado el pasado mes de agosto.

“Estoy muy contenta; desde el año pasado nos habíamos buscado este premio y no se nos dio, hoy lo logramos y me siento muy feliz por ello. Se los dedico a mis papás por todo el apoyo que me han dado, a la Federación, a mi equipo, a todas las personas que siempre han estado al pendiente de mí”, declaró la pedalista de Zitácuaro que precisamente el próximo 20 de noviembre cumplirá nueve años dentro del ciclismo de montaña.

El director general de la Cecufid, Jorge Díaz, fue el encargado de informar vía telefónica a los dos ganadores, al tiempo de felicitarlos por este reconocimiento, que es el máximo galardón que otorga la Conade a través de los institutos del deporte de cada entidad y el cual será entregado a los atletas de manos del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, el próximo 20 de noviembre.