GRINGA, GRINGA: ¡charros, charros!

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ DOM-10-NOV-2019/ “De lo que presumes careces” así dice el dicho, pero aplica muy bien en la actualidad, sabemos que la situación política es complicada, pero, ante nuestra nariz se ve que el gobierno no quiere actuar en consecuencia ¡qué chingaos les pasa!



La omisión los hace cómplices. Qué bueno que en Uruapan ya empezó el cortadero de cabezas, dígase así metafóricamente, pos bueno en Uruapan ya empezaron a caer directores huevones e ineptos, pero faltan un chingo.



Aquellos que dicen que hacen y se hacen también tarde o temprano caerán de la gracia del preciso, porque de que lloren en mi casa a que lloren en la ajena, pos que lloren en la ajena, así que el mal trabajo que hacen los directores, deja mal pareado el preciso, y es el quien da la cara y le responde al pueblo, entonces, los webones y atenidos a la china conto’y pijama.



Y pos hablando de china, en Protección Civil las botargas se dieron gusto festejando a un cumpleañero, lo colgaron, le lanzaron agua y por si fuera poco subieron el video a feis, pa que amarre ¿y el director? ¡en la pendeja.!



Bueno pos el video circulo de inmediato, les llovió a los de PC, con gusta razón, si ven que el niño es risueño y le hacen cosquillas, la ente de po si molesta porque consideran que el gobierno deja mucho al deseo y estos haciendo sus payasadas, así pos no ¿pa eso les pagan?

Pos si habrá consecuencias y los confitones tendrán que responder por sus acciones ¡eso es todo! Y aleluya aleluya cada quién la suya…



Y así sucesivamente, en el gobierno municipal urgen refuerzos aptos para trabajar, requisitos, saber estar sin hacer nada, ser déspota y prepotente, altanero e ineficaz, eso es para ser director de área.



Para el 2021 su necesitan interesados en regidurías los requisitos son mínimos, nacionalidad mexicano, saber “ler y escrebir”… indispensable saber echar la wueba, buenos para pedir moches y expertos en posar para las fotografía, no es necesario que conozcan buenas costumbres ni protocolos del buen vestir.



El que carece de protocolos es el senador Toño García, quién no recuerda cuando se desnudó y mostró panza en plena sesión, bueno ahora visita el pueblo uruapense pero solamente a una reunión con priyistas, venidos a menos, para pedir apoyo pal 21, aunque los “lideres” muy poco le aportan, si no es que le quitan más de lo que dan. Otra reunión con Fermento Industrial cuya organización es testimonial, un club de cuates.



Aunque no es tiempo de campañas electorales, ya empezaron lo procesos con las renovaciones de comités, en el caso de Morena, tanto baile pa nada, ay ta “el soviético” Pepón Vega con 4 votos logrados para ser consejero, todos quieres, sí, pero no todos pueden.



Si los perredistas que ahora militan en Morena y aquellos que pretenden estar pero no los han aceptado, ya están haciendo cochinadas, Amelia Ontiveros Vera con 4 votos ¿qué no les da vergüenza? Pos parece que no pero pos Paco Ruiz con 2 votos…



El pleito po el poder apenas comienza pal 21, ya andan priistan con perredistas y panistas, pretenden una gran alianza pa ganarle a Morena, pero si en Morena siguen lo pleitos desencarnizados por la dirigencia y el control no se las pondrán tan difícil. Pero si los Morenos se unen con el mismo fin, a ver de cual cuero salen más correas porque tan cabrón el pinto como el colorado.



Los que dicen que son líderes se afilan las uñas y se lamen lo bigotes, van con todos y con ninguno como siempre sucede, y qué decir de la gran señora, la dama de hierro, ya asoma la cara en un partido no muy azul…Y pos gringa gringa el que se apendeja se chinga…



Fe de ratas.- este texto s ficción, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia… y no chillen botargas