GRINGA, GRINGA: Evo nos distrae de la crisis económica

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ SAB-16-NOV-2019/ “La lucha sigue y sigue” y mientras México sea un paraíso con grandes riquezas seguirá la lucha encarnizada del poder por el poder, manifestaciones que sirven para mostrar el músculo político.



Tanto siente el pastelero que otro se le ponga enfrente, ahora le tocó a AMLO, el presidente que logró dividir al país y no le interesó la operación cicatriz post electoral, mientras unos-los amlovers- lo aman, otros-los fifis- lo califican de totalitario, autoritario y hasta atarantado, la historia y el tiempo dará la razón a unos o a otros.



En realidad cuanto y cuales calificativos le acomodan a cabeza de algodón, dicen que el sexenio se llamará “la falla de San Andrés por obvias razones, en fin, tiempo al tiempo, ojalá lo podamos platicar dentro de algunos años.



Los panistas critican severamente la tranza, el que los morenistas hayan logrado imponer a Rosario Piedra, en la CNDH, si en el senado de 116 votos aparecen 114 y desaparecieron 2 sin pena ni gloria ¿qué esperamos para el 2021? Para muestra un botón.



La relidad es que s panuchos pelen y defienden, según Marko la libertad de la CNDH pero o la quieren para hacer manejo político y de esa manera “negociar” convertise en la piedra en el zapato de AMLO si no hay quien por otros vea, no se hagan…



No es la forma de decir perro, sino la perra forma de decirlo, así que todo en todos os partidos se dan casos de corrupción, pero, hay formas al menos unos son discretos y como dice el dicho ¡hay que ser puerco pero no tan trompudo!



“El pueblo se cansa de tanta pinche tranza” los morenos están preparando el camino para el 2021, ahora paso siguiente disminuir de 6 a tres años a los presidentes del INE, de esa manera cambian al actual y nombra a uno que sea servil y obedezca al jefe mayor.



El León cree que todos son de su condición, ¿POR QUÉ TANTA DESCONFIANZA DE AMLO? Cree que todos son corruptos, que bueno que él tiene otra información en torno a quienes integran su equipo.





Tampoco es extraño, todo mudo lo quiere ser todo poderoso cuando llega al poder, solo hay que recordar la segunda administración de Marínela Peluches, era la presidenta de todos los consejos, nadie movía un dedo sin que la señora presidenta lo autorizara ¿ora de que se asustan?



Si les pica rásquense, nadie dice que lo que hace AMLO es correcto o deseable pero siempre ha sucedido igual, prueba de ello que quienes gobiernan son ex priistas incluso AMLO, por eso no entiende que se gobierna al vejo estilo priista



Tanto siente el pastelero que otros se le ponga enfrente, critican a Manriquez por manifestarse pa pedir más participaciones federales para Uruapan, hay quien dice que primero resuelva la inseguridad ¿cómo? No hay para contratar polecías, pero si debe pagar los elementos la guardia nacional, pos entonces no se entiende…



Bueno pero sin obra, los municipios dejan de hacer trabajos de mejoramiento es cierto había derroche, como las lámparas inteligentes de 16 millones de pesos que a dos años no sirven, pero también es urgente que Uruapan cuente con más y mejores vialidades.



Ahora pretender cerrar las arcas para evitar la corrupción nadie dice que no hay corrupción, sería una vil mentira, basta ver como se han enriquecido muchos actuales funcionarios de gobierno estatal y municipal, ojalá les auditarán en serio, pa ver de dónde han salido casas y huertas de aguacate con un salario de empleado municipal.



Pos húrguenle, Manri no esa para saberlo, pero de que los tiene dentro los tiene, dentro del gabinetazo eh…así es igualito en el gobierno del Estado y en el federal, que pena que los presidentes tenga otra información y al rato los meten en problemas.



Bueno pos adelante con la manifestación y que la lucha siga y siga, la pregunta ¿por qué regidores morenistas se manifestaron? En contra de AMLO, ojala la Yola responda dudas, y el guapo quiere ser de morena y chinga a AMLO, así pues como de porsi no lo quieren.



Que le aprenda a Marínela peluches que a anda en chinga ahora a por el naranja naranja, lo maquiavélico es que su sobrino inseparable Humbertito va con México libre, a cao Fausto Vallejo y Cocoa ¿planean hacer equipo pal el 2021?



Pos será el sereno pero ya empezaron a calentar motores y las cosas empiezan a verse, es muy pronto, pero sienten que el que pega primero pega dos veces.



Nacho Campestre ¿metió la mano en la elección del nuevo presidente de colegio de abogaos de Uruapan? dicen que hasta despenzas mando, que ofensa para los abogados si así fue… pero pos GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.



Fe de ratas.- Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.