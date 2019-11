Dar certeza a los trabajadores de la Junta de Caminos en apego a la Ley, propone Antonio Soto

BOLETÍN 1967/MORELIA, MICHOACÁN, 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. Por dar certeza a los trabajadores de la Junta de Caminos, cumpliendo cabalmente con lo que establece la Ley, así como tomando la mejor determinación que dé viabilidad, se pronunció el diputado Antonio Soto Sánchez.

Durante la reunión de la comisión de Gobernación en la que se analizó las iniciativas que se han turnado por el Pleno sobre la Junta de Caminos, el diputado expuso la necesidad de que se cumpla desde el Congreso del Estado con lo establecido en la Ley que rige al Poder Legislativo, y por lo tanto, solicitar una prórroga para dictaminar en próximos días.

Es así que para garantizar el cumplimiento de la Ley en el proceso de dictaminación en el Congreso del Estado, este miércoles, en la Comisión de Gobernación, se avaló la propuesta de Antonio Soto, para solicitar una prórroga de las iniciativas que no se dictaminaron en tiempo.

El diputado local dejó claro que, el Grupo Parlamentario del PRD está a favor de que se atienda a la brevedad y se le dé claridad a los trabajadores, pero que todo sea en apego a la Ley, con el objetivo que las determinaciones que se tomen en la comisión y posteriormente en el Pleno del Congreso no se puedan echar abajo.

Como comisión y Legislatura reiteró que, se debe asumir plenamente la responsabilidad de brindar certidumbre en lo que corresponde a los trabajadores de la Junta de Caminos, frente a la propuesta planteada por el Ejecutivo del Estado para su extinción y sobre las iniciativas que los diputados han presentado, para de todas ellas, construir una propuesta que sea viable.

En la reunión expuso que “considerando que ha transcurrido en exceso el plazo de los 90 días hábiles para resolver, pido respetuosamente se someta a consideración del Pleno del Congreso del Estado, como lo establece la Ley Orgánica y de Procedimientos del Poder Legislativo, la solicitud de prórroga hasta por igual plazo, para estar en condiciones jurídicas y legales de conocer y resolver, el asunto planteado y evitar que un amparo eche abajo la determinación que se tome, ya que ello, afectaría a los trabajadores de la Junta de Caminos”.

Lo anterior, dijo que derivado a que no se dictaminó en el tiempo establecido por la norma y está fuera del plazo establecido, y como no se solicitó al Pleno del Congreso la prorroga que estipula, se requiere certeza, para que no exista irregularidad jurídica, que lesione o lastime los intereses de los trabajadores de la Junta de Caminos del Estado.

Señaló que en próximos días se estará en condiciones para dictaminar las propuestas y con ello, se busca generar certidumbre a los trabajadores, construyendo en coordinación con todos los diputados que conforman la comisión una, que sea viable.

Recordó que el artículo 243 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Poder Legislativo señala: las comisiones a las que se turnen iniciativas y demás asuntos a consideración del pleno, deben rendir su dictamen al Congreso por escrito, dentro de los noventa días hábiles siguientes a su recepción. Tratándose de iniciativas en las que la comisión requiera de mayor tiempo para su estudio, antes de que fenezca el plazo por única ocasión, podrán presentar ante el Pleno solicitud fundada de prorroga hasta por igual plazo.

Para emitir dictamen de los asuntos turnados, las comisiones deberán reunirse para su análisis, discusión y aprobación, lo que se hará constar en el acta que al efecto se levante, mismas que se remitirá junto con el dictamen correspondiente y el expediente a la conferencia.