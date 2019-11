Congreso del Estado comprometido con la inclusión de personas sordas: Arturo Hernández

BOLETÍN 2051/MORELIA, MICHOACÁN, 28 DE NOVIEMBRE DE 2019. El diputado Arturo Hernández Vázquez, manifestó que tanto él como el Congreso del Estado, están comprometidos con la inclusión de las personas con capacidades distintas, así lo dejó en claro en el marco del evento que se realizó en el Congreso del Estado por el “Día Nacional del Sordo”.

Arturo Hernández señaló que desde el Congreso del Estado impulsará Leyes para que haya una mayor inclusión de las personas sordas, para que haya igualdad de circunstancias en todos los casos y en todos los lugares, que no haya distinción alguna.

“Niños y niñas, así como adultos que tienen esta situación, no han podido desarrollarse, ni en las escuelas, ni en los empleos y que no han recibido servicios de salud de manera adecuada, ni han tenido un trabajo digno por no tener condiciones de comunicación, por no tener intérpretes, eso es muy lamentable, hay quienes tienen trabajos que los desempeñan igual que todos pero les pagan menos porque tienen la limitación de la comunicación”, añadió.

El legislador local señaló que se debe emitir que por Ley haya condiciones en sectores de los servicios gubernamentales como es la salud, la educación, en donde pueda existir un intérprete para personas sordas, pero también uno para personas que tienen una comunicación indígena.

“Ya había hecho una modificación a la Ley de Inclusión para que el tres por ciento de las nóminas de todos los organismos, de todos los ayuntamientos, dependencias que tienen dinero del estado tengan a personas con discapacidad, es decir que están obligados a que en su nómina, de cada 100 trabajadores tres sean personas con alguna discapacidad”, aseveró.

En dicho evento estuvo presente la diputada Yarabí Ávila González, así como asociaciones michoacanas de personas sordas.