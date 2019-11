Soto reparte culpas ante la falta de oficio del gobierno estatal en el caso de Junta de Caminos

MORELIA, MICHOACÁN., 27 DE OCTUBRE DEL 2018.- Respecto a las declaraciones del Diputado Antonio Soto, Cristina Portillo, legisladora morenista, recalcó que el 21 de marzo del 2019 se turnó a la Comisión de Gobernación la iniciativa del Ejecutivo del Estado a través del cual solicitó la extinción de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que la Comisión de Gobernación, de acuerdo al artículo 243 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso tiene 90 días hábiles para emitir el dictamen correspondiente, plazo que se cumplió el día 14 de agosto del presente año.

Cristina Portillo Ayala, Presidente de la Comisión de Gobernación, mencionó que “antes de que venciera dicho plazo la Comisión convocó a sus integrantes a las sesiones en los días; 15 de mayo, 11 de julio, 15 de julio, para analizar la iniciativa del Ejecutivo del Estado, de las cuales el Diputado Antonio Soto no asistió a las dos últimas, de igual manera destacó que se convocó, de nueva cuenta los días 18 de octubre y 19 de noviembre sin lograr acuerdo alguno. Por lo tanto no ha sido responsabilidad de la Presidente de la Comisión el que no se haya podido aprobar el dictamen correspondiente, el cual se les presentó desde junio de este año”.

Portillo Ayala, mencionó, que “el viernes 29 del presente mes se tiene previsto que la Comisión sesione para tratar en definitiva dicho tema, que a todos nos interesa que se resuelva para darle certeza jurídica a los trabajadores de la Junta de Caminos y al Gobierno del Estado, a la que por cierto el Diputado Antonio Soto Sánchez se comprometió a estar presente en dicha sesión”.

Cabe resaltar que incluso el dictamen ya fue revisado por el asesor de Antonio Soto, el cual por cierto, hizo algunas observaciones que fueron incluidas.

Portillo Ayala finalizó, recalcando que Antonio Soto conoce perfectamente que las comisiones en ocasiones no dictaminan a tiempo las iniciativas, sin embargo, eso no faculta el Ejecutivo del Estado a extinguir a la Junta de Caminos, ya que es una facultad propia del Congreso del Estado.