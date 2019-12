Empresarios y Gobierno, juntos ante retos en Michoacán: Silvano Aureoles

* Preside Gobernador la XVIII ceremonia de entrega del Premio Michoacán a la Competitividad

* Las unidades de las CFE en Lázaro Cárdenas y La Piedad, las condecoradas este año

MORELIA, MICHOACÁN, A 2 DE DICIEMBRE DE 2019.- Sólo juntos, sector empresarial y Gobierno haremos frente a los retos para que Michoacán continúe avanzando en este mundo cambiante, señaló el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo durante la XVIII ceremonia de entrega del Premio Michoacán a la Competitividad.

“Juntos encontremos cómo hacer frente a los retos para que Michoacán no se regrese y sigamos avanzando; yo estoy seguro que juntos podemos, no se trata de imponer nada, no se trata de irnos por la libre, al contrario, vamos a platicar y ver de qué manera trabajamos”, señaló.

Durante el acto de entrega y ante la presencia de presidentas y presidentes de Cámaras y Organismos Empresariales del estado, Aureoles Conejo garantizó que durante su gobierno los emprendedores, pequeños, medianos y grandes empresarios tendrán todo el respaldo para volver competitivas sus empresas.

“Vamos a ver qué iniciativa trabajamos, bajo la lógica de que los tiempos exigen sensatez, mucha creatividad, solidaridad, estoy seguro que la vamos a encontrar entre nosotros para que a las empresas les vaya bien y sigan invirtiendo y generando empleos”, agregó.

Jesús Melgoza Velázquez, secretario se Desarrollo Económico, adelantó que a partir del 2020 en Michoacán se relanzará una nueva manera de atender y premiar la competitividad, principalmente a las pequeñas y medianas empresas.

“La competitividad es la capacidad de las empresas y el estado de atraer talento y generar desarrollo económico, por eso debemos apostarle a ello; hoy las empresas reconocidas son ejemplo de competitividad y agentes de cambio para todo el sector”, acotó.

Finalmente, Agustín Arriaga Diez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Michoacán, apuntó que dentro de la agenda entre Gobierno del Estado y el sector empresarial, la competitividad es un punto clave para ofrecer servicios con calidad y eficiencia.

Quienes recibieron la presea a la competitividad fueron:

Categoría Gobierno Mediana, para Salvador Piñón Esquivel, superintendente de CFE, zona Lázaro Cárdenas.

Categoría Gobierno Grande, para Heladio Rivera Amezquita, superintendente de CFE, zona La Piedad.

También recibieron un reconocimiento evaluadores y organizaciones finalistas del Premio Michoacán a la Competitividad.