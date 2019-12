GRINGA, GRINGA: Distraídos en el 2021

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-05-DIC-2019/ “Lo que te choca te checa” cabecita de algodón salió a informar, es evidente que para AMLO fue un sueño hecho realidad, se sintió realizado, por algo la expresión “¡estoy feliz, feliz, feliz!” bueno pues se vale, cumplió su sueño que gestó durante 18 años, no es para menos la dicha y el contento que debe sentir.



Pero el otro lado de la moneda, la lucha, el músculo que mostraron, los que para el presidente son “fifís,” partidos políticos unieron fuerzas y también sacar a miles de personas a gritar desacuerdo en las políticas públicas de don Andrés.



La falla de don Andrés y la falla de San Andrés igualmente peligrosas, una podría causar destrozos económicos y la para también, una le quita un pedazo al territorio mexicano, y la otra también, en fin dan miedo ambas…



¿Cuánto cuesta sacar a la gente a manifestarse? Trasporte y comida, mínimo la torta, y todos son iguales, así que no hay a cual irle, unos pagan el día y los otros no se quedan atrás.



Pos en Michoacán no cantan mal las rancheras, a lo que hemos llegado, hasta “los periodistas” van a las charlas con Chifla cuo y qué pasa, se ríen de ellos mismos, no digan que el don es muy simpático, aunque le hace honor a su apellido y silva por todas partes, sin albur, no quiere a la prensa “honesta”.



Hablando de honestidad ¿Qué pasó con Mireles? ¿Por qué lo bajaron de categoría? Pos resulta que a nueve días del llamado matrimonio “Romeo y su nieta” le cambaron la categoría en el ISSSTE y lo bajaron del pedestal, ya no es sub delegado, su lugar lo ocupa Selene Estrada Soto, desde el 9 de octubre.

“No hay peor ciego que el que no quiere ver” Mireles debía salir por las presiones policías que recibió AMLO luego de que Romeo llamará Pirujas a las derecho habientes del ISSSTE y refiriera a las esposas o novias como “nalguitas” bueno la gota fue su boda con una mujer de 21 años después de 5 de noviazgo… ¿Sugar Daddy?



Hablando de mujeres y triciones, pos ay tan los sindicalizados del SUTEM a quienes les metieron a Henoc, un inspector que carece de la antigüedad laboral para contender por la dirigencia sutemista, pero pos el actual secre, pidió direcciones y las obtuvo, pidió bases y las obtuvo, pidió dinero y ¿lo obtuvo? No le vaya a salir el chirrión por el palito, Ahora se quiere perpetuar al mando con su incondicional Henoc… ¡síganle de agachones sutemistas, pidan apoyo a los tribunales de conciliación y arbitraje, no se agringuen!



Pos así andaban las cosas de las enchiladas, los que están enchilados hasta el tope, son los propios morenistas: subió el gas a 500 pesos y se aguantan como los machos, calladitos, eso es amor, pero se enchilan porque no logra por completo la derrota de los fifís.



Por lo tanto el coraje les impide disfrutar el poder, que hoy tienen, pensando en el 2021, caray, disfruten su gloria, porque si continúan esta super pero si no se quedaran como el perro de carnicero, cargados de carne y lamiéndose el chorizo.



Pos el 2020 no se esperan tan alentador, pero somos mexicanos y no nos rajamos, aquí seguimos y seguiremos, echándole pa´lante, como dicen los cubanos…



En la presidencia burricipal ay de todo un poco dimes y diretes siempre habrá, los regidores ya ni bailándole a Chalma van a entender lo que les corresponde hacer, que no se limita a levantar el dedo en sesiones para apoyar al preciso.



Los regiburros, el que no decomisa perros, revisa obras, vende lentes, anda de pirujo, o simplemente se pone a rascar los tanates… en lugar de que hagan reglamento locales que sustentes leyes estatales, para poder actuar , pero caray en lugar de sesos tienen estopa… pensando en lo que viene. Así pues no. Y se enojan porque les dicen ¡burrrrrrooosss! Demuestren inteligencias pues.

Otro año ya se ha ido, como dice la canción, pero ya parecemos disco rayado y nomás no logramos resultados, pero la basura sigue y sigue, en todas las esquinas del pueblo, ya les valió reverenda chingada, queremos a ¡Uruapan del regreso!



Bueno pos los actores politios del momento no soportan las manifestaciones, tampoco quieren que se hable mal de ellos y menos que se diga que hay basura, y pos si les choca es or que les checa y si no pos porque se AGRINGAN Y POS GRINGA, GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.

Fe de Ratas.- Este texto es mera ficción cualquier parecido con la realidad es casualidad…