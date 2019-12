Aplaude Tere Mora que autoridad de Zamora no haya propuesto nuevos impuestos.

La legisladora local abordó la máxima tribuna del Estado para felicitar a Zamora y a los municipios que no propusieron nuevos impuestos para el 2020.

BOLETÍN 2172/MORELIA, MICH., A 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.- La diputada local, Tere Mora Covarrubias, destacó el trabajo de la autoridad municipal de Zamora por no proponer nuevos impuestos en la Ley de Ingresos que presentó para el Ejercicio Fiscal 2020.

La legisladora del Partido del Trabajo (PT), refirió que esto, es el reflejo de un trabajo distinto que busca, no a través de mayores cargas impositivas, sino de un gasto más eficiente, dar a Zamora el desarrollo que requiere y necesita.

“Me enfocó en Zamora, y no en otros municipios dignos de ensalzarse, porque es mi distrito, es a quienes me debo, y de quienes conozco más, sus necesidades y exigencias, segura estoy que este esfuerzo que está realizando la autoridad municipal de no lacerar más el bolsillo de los ciudadanos, se puede avanzar y lograr el desarrollo que hemos buscado”, agregó.

En ese sentido, la legisladora petista lamentó y se dijo preocupada por el golpe que representará para las finanzas de los michoacanos el generar nuevas contribuciones y dijo que si a esto se le suma que en diversos municipios existe un aumento al monto de los impuestos, resultado de la incapacidad por ampliar la base de contribuyentes, tendrán como resultado ahorcar a la ciudadanía.

“Zamora es muestra de cómo se tienen que hacer las cosas para cumplir con las obligaciones que se tienen con sus gobernados, sin sangrar sus bolsillos de forma tal, que lo que provoquen sea un efecto contrario y, en vez de generar inversión y trabajo, se tenga el desinterés por contribuir al desarrollo local, consecuencia de tanta carga”, finalizó.