GRINGA, GRINGA: Mareo y pasión en el senado

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ DOM-29-DIC-2019/ Ya razonen por favor, algo así dice una canción cuando refiere al amor, bien aplicado también a la polaca, los partidos políticos no han entendido que por su culpa la situación social y económica del país está en crisis.



Ahora resulta que los partidos políticos son unos angelitos, la muestra es que en Morena hay ex priista, ex perredistas y ex panistas, que no amaron y quizá ni entendieron la ideología del partido al que dejaron ¿AHORA CONOCERAN LA IDEOLOGÍA Y LOS PRINCIPIOS DE MORENA? Lo dudo…

Perro que da en tragar jabón aunque le rompan el hocico, así que los rechazados de otros partidos políticos que cometieron fraudes y son corruptos, no por pertenecer a Morena ahora son blancos y puro, y como dice Bartlett “ yo sigo siendo el mismo”



Pos bueno ahora resulta que para algunos los chistes del costeño son malos y ¿Cuándo era Peña o fecal? Ahí si podían decirle pendejo a uno y borracho a otro, eran también presidentes en su momento y no pasaba nada, chairos y fifís morían e risa ¿no? Sería bueno seguir con el humor mexicano sin fanatismos.



Pero bueno el gobierno del nivel que sea es para administrar los bienes del pueblo, bienes materiales, no así el comportamiento legal y legítimo de cada ciudadano, que siempre y cuando se conduzca dentro del marco legal….



Pos bueno así las cosas, en el municipio no cantan mal las rancheras, la libertad de extorsión a todo lo que da, me refiero a los comunicadores que exigen pagos a cambio de nada, pero bien dicen que en este caso concreto no tiene la culpa el indio, si no el que le hace compadre, y así no hay delito que perseguir… y entre más larga esta la cola más dádivas tendrán que dar.



Pos los empleados burricipales planean como quitarle el poder al líder sindical sutemista, porque consideran que ha negociado plazas para sus cercanos. Que tiene compensaciones especiales y cobra por acciones que convienen más al poder que a los sindicalizados.



Y como dice el dicho, “enero y febrero desviejadero” ahora será aplicado a la administración burricipal, avecinan dos meses complicados, habrá despidos, son importar que los elegidos pertenezcan al sindicato, se va quien no trabaje, aquellos que llegan a calentar la silla simplemente se agringaron y pos se van.