Uruapenses responden a pago de Predial en inicio de año

-Adultos mayores pagan el 50% y cuota mínima

URUAPAN, MICH; JUEVES 2 DE ENERO DEL 2020.- Durante el primer día hábil del año los uruapenses responden al pago del impuesto Predial, contribución importante para la prestación de mejores servicios e infraestructura en Uruapan.

Sobre ello, el Tesorero Municipal, José Luis Benjamín Robledo Ortiz, comunicó que se aplica un descuento del cinco por ciento durante enero y en febrero será del tres por ciento; mientras que los adultos mayores de 60 a 64 años de edad pagarán únicamente el 50% y los mayores de 65 años solamente una cuota mínima.

De tal modo, remarcó la visión del alcalde Víctor Manuel Manríquez González de apoyar a los sectores vulnerables para evitar afectaciones en su economía.

El funcionario dijo que la meta es superar la recaudación del 2019, ya que de esta manera se fortalecen las finanzas municipales y por ende la prestación de servicios que por obligación corresponde brindar al Gobierno Municipal, a la par del desarrollo de infraestructura.

Así, José Luis Benjamín Robledo precisó que las ventanillas de pago se ubican en: Tesorería Municipal, en la calle Manuel Pérez Coronado No. 11, colonia La Magdalena; Presidencia Municipal, Avenida Chiapas No. 514, colonia Ramón Farías; Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan (Capasu), calle Cupatitzio No. 207, colonia La Tamacua.

También los módulos de Capasu, al interior de Soriana Híper y La Pinera. La Zona Naranja del Mercado Tariacuri, Panteones Municipales, así como las Secretarías de Fomento Económico, Edificio La Fuente, y de Desarrollo Urbano, en la calle Atenas No. 2248, colonia La Joyita. En todos estos puntos el horario es de 8 a 14:30 horas.

Agregó que a partir del 1 de marzo se aplicarán multas y recargos, por lo que reiteró la invitación a cumplir con este ejercicio.