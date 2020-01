GRINGA, GRINGA: Juan Daniel acató las señales

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ VIE-03-ENE-2020/ “Muerto el perro se acabó la rabia” si ya se fue Daniel el travieso ¿será buen exhibir sus errores? Pos será el sereno pero a Genarito parece que le encabronó y pos escribió en su muro una sarta de temas que sin decir nombres se entiende perfecto a quién se refiere lo que es pior lanza advertencia que se van todos los allegados del travieso.



Pos resulta que el Travieso Daniel se despidió de la secretaría del ayuntamiento, posterior a eso Genarito exhibió temas “secretos” dice que “tiene que irse él y sus cómplices por malas prácticas de la función pública de la administración municipal por rata a la voz e ayer” sic.



¿La ropa sucia se lava en casa? Hasta donde es verdad lo que aquí se dice aunque divulgar hasta actos de corrupción “Cobrar a los establecimientos nueve mil pesos por la extensión de horarios que no la chingue y pretende enjuagarse cambiándose en morena”…



¿Será melón o será sandía? Finalmente el aún secretario del ayuntamiento, que se va. ha pertenecido al equipo cercano der Vicko Manrico, y pos en el pueblo dicen que nada se mueve sin la voluntad del señor.



Si hay un corrupto seguro hay más de uno y si el contralor señala uno ¿estará destapando la cloaca? Porque aunque el contralor no señala nombres, y la gente mal pensada da por hecho que se habla de Juan el traviesito, pos no se podría decir que solo hay una manzana podrida.



¡Bien por Uruapan! ¿Habrá cargos y denuncias? porque el que dice lo prueba, no pos si los perruchos son efectivos para eso, ojala no sucedas como hace amlo, aquí, si hay o hubo corrupción que denuncien.



Lo cierto es que no le abona nada al presidente que los integrantes del equipo haya diferencias, aunque a Juanito no lo han considerado del equipo, pero pos son bien correspondidos, sin embargo fue pieza clave, durante la campaña rumbo a la presidencia de manry, en la pasada y actual administración burricipal.



Dijo mi mamá que siempre si, el presidente ha presumido que en su gabinetazo no hay corrupción, dichos que ¿dónde dejan? Bueno tiempo al tiempo y si así le están tejiendo el camino al Tene pos no van bien las cosas, bueno pos a ver cómo les cantan las rancheras.



El otro lado del espejo es que las despedidas de algún funcionario sirven para filtrarlos en otros partidos o equipos políticos y mantener el control, no sería raro porque Manry es previsor y tiene visión política, en la polaca naca esta escrito.



Y mientras Amlo insiste en acabar con la corrupción, la clase política no ve no escucha, Por lo pronto en el equipo del SUTEM ya le metieron dos a Henoc, el candidato de Tuatrís, quien dijera, que hasta una lideresa de cabello rubio, mete la mano en la planilla elección y acomoda a sus gentecita… y claro que tiene que ver con el gobierno en turno.



Pos el contado desviejadero ya llegó y con la salida del secretario vienen cambión, aunaos a los ás de 600 trabajadores que salen, también se acomoda al personal en secretaría, der que les sirve a los funcionarios correr al personal con experiencia, si al final los que salen son ellos.



Ya parecen diputados, por cierto que cómodo para la diputada Morenista Mayela Saladita, para lavarse en culpa simplemente no acudió a la sesión para apoyar a su partido politico, dicen las malas lenguas que hubo un buen pago y hasta les señalan vivienda en Altozano, por lo pronto el diputado Paco, que tampoco fue y se reportó enfermo dejó mucho a la imaginación.



A ver Paquito, se reporta enfermito, tras recibir ataques mediáticos por un lado no le creen la enfermedad, por otro lo defienden, algunos medios, pero en su cuenta de Facebook sube una imagen en dónde se encuentra acostado en una cama, aparentemente en un hospital.



Hasta ahí todo bien, bueno con el oxímetro que mide la frecuencia oxigenación y frecuencia cardiaca y con un suero, la oximetría es colocada solamente para checar signos solamente en caso necesario se deja por tiempo prolongado.



En el caso de suero, aparentemente con fijación a método en desuso, sin cumplir la NOM , con el uso del tegaderm, si Paco es doctor ¿cómo acudió a un hospital patito? Y permite que se incumplan normas oficiales.



Bueno le deseamos salud a Paquito, y el tiempo dará la razón, porque el dinero, el amor y lo pendejo no se pueden ocultar…y pos GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA…



P.D.- ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.