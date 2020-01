El Congreso del Estado invita a la ciudadanía para que participe en la Ley de la CEDH

BOLETÍN 008/MORELIA, MICHOACÁN, 06 DE ENERO DE 2020. El pleno de la LXXIV legislatura, aprobó la convocatoria para proponer reformas al Sistema no Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos Michoacano, misma que fue presentada por la Comisión de Derechos Humanos.

En ese sentido, dicha convocatoria fue dirigida a la sociead civil, a las Universidades, Organismos Sociales, Colegios de Profesionistas, Clínicas de Litigio Estratégico, Colectivos de Víctimas y a la sociedad en general, bajo los siguientes requisitos: Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; Ser avecindado del Estado de Michoacán; Que la propuesta de reforma se refiera a la legislación del Estado de Michoacán que ampara el Sistema No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos, competencia del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; No estar relacionados con las prohibiciones que señala la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo.

Dicha reforma se publicará por un periodo de treinta días naturales en el sitio de internet del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; así como, de forma continua en las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) a cargo del Área de Comunicación Social del mismo Congreso del Estado.

Se informó que una vez concluida la etapa de recepción, iniciará un análisis de cada una de ellas, para determinar su viabilidad y posteriormente deberán emitir un Acuerdo en que, como mínimo indique el número de propuestas presentadas y el sentido de cada una de ellas, es decir, qué articulado se proponía reformar, las instituciones jurídicas que se proponían adicionar y una brevísima descripción de la propuesta en general.

Aunado a ello, deberá señalar si la Comisión Legislativa de Derechos Humanos considera oportuno el presentar propuesta de reforma sobre las referidas o en caso contrario, la razón del por qué no.

Cabe destacar que dicha convocatoria no obliga a la Comisión de Derechos Humanos a presentar como propuesta de reforma ninguno de los planteamientos que le fueren presentados como propuestas, sin embargo, si alguno de los presentadores desea conocer las razones del por qué no se consideró su propuesta para que la Comisión iniciará el trámite Legislativo respectivo, podrá solicitar por escrito se le informe y la Comisión Dictaminadora deberá dar respuesta en un lapso no mayor a treinta días naturales.