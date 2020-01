GRINGA, GRINGA: La disputa por la taquilla

LA TRAVIESA/ URUAPAN, MICH./ JUE-09-ENE-2020/ “A que no puedes comer sólo una” en cada bocado la riqueza a tu bolsillo; todo apunta que tras la renuncia de Juanito el travieso el juego “cambia” y regresa el buen Agus, unos brincarán de gusto otros van a llorar, porque como todo ser humano Agus no es monedita de oro.



Buen el panista Agustín Aguilar, hijo putativo de la dama hierro, después de desacuerdos políticos con la doña Agus se refugió en la sombra de Pepe Capulín, apoyaron la segunda campaña de Manríquez, la primera administración comandados por Mary en la segunda por los pepes.



Bien traicioneros los panes tanto siente el pastelero que otro se le ponga enfrente, cuando Mary y su grupo apoyó a Manry los pepes pidieron su expulsión, pero ahora que los pepes apoyaron, pues todo esta bien, bueno así son los panuchos, no todos…



Bueno pos a ver de que llega Agus secretario del ayuntamiento o administrativo, solo recodar que Agus fue presentado en campaña con Manri, después presentó su renuncia al cargo de director de planeación, porque “ese no era el acuerdo” el compromiso político era la secretaria administrativa, por eso ahora los ¿rumores del pago político?



El plan cambió y Perlita no puede retomar la secretaría como se había planeado, Magaña al lugar de Manzo y Perlita al de Magaña, el plan cambia, las pasiones pierden al ser humano más cuando es político, así de sencillo…



Ahora dicen las malas lenguas que Genarito deja la contraloría y ahora ¿a donde se va? Mismas caras, solo cambian de lugar a los peones. Amarillos o azules para el caso da lo mismo.

Si Agus llega a la secretaría de administración denota que el equipo manriquista está débil y desgranado que tienen que recurrir a panistas para amarrar acuerdos necesarios y pos la síndico al ganando, porque en este caso Magaña regresa a la secretaría del ayuntamiento.



Aunque es muy pronto aseguran que ya hay acuerdos, Tene a la presidencia, Miguel Paredes a la diputación federal, Juanito la diputación local y Genarito también, pero bueno, como plan no está mal, pero los Ramones que también tienen voz y voto en este acuerdo también tiene lo suyo y hasta Nachito Campestre les anda coqueteando, a los monchitos.



Los Ramones traen con que, as que desde Marínela Peluches hasta Juanito departieron la rosca de reyes ¿a quién le salió el monito? No pos si no por mucho madrugar amanece más temprano, es muy pronto para que se calienten con la polaca.



Bueno hay quienes aseguran que el que se siente en la de Manzo será el candidato a la presi bendecido por Manri, ay caray no vaya a ser el Tene quien ocupe ese lugar, pero cierto que ya le cantan a Juanito “otro ocupa tú lugar”



Sera el ayuntamiento en el pleno del ayuntamiento cuándo decidan, pero queda claro que Manri y Juanito no están peleados, así funciona el sistema político mexicano, queda clarito.



Los que parecen no conocer el sistema son los senadores, porque piden la renuncia de los diputados que apoyaron a Chiflaculo con la aprobación de la deuda, de risa que desconozcan que son cargos irrenunciables, los pueden expulsar de Morena, pero nunca del congreso, tontitos cada día llegan peores al senado, no cabe duda a la en crisis de cerebros…



Bueno ps hay que pedirle que pedirle Mayela que le lleve Brownis a los integrantes del ayuntamiento para ver si con eso se aligera el cerebro y deciden bien, porque después de los señalamientos del contralo municipal, aunque fueron señalamientos mediáticos en redes sociales, es urgente aclarar, porque han manchado la imagen de presidente municipal responsable directo la administración burricipal.



Bueno a Mayela le quedaron los brownies que incluso se los regresaron algunos comunicadores, no los quisieron, no hizo tanto esfuerzo porque el congreso los compró mucha cajas con brownies la empleada de Mayela perdió con tano pan… pero pos GRINGA GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.

Fe de ratas.-Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera ficción.