GRINGA, GRINGA: Regidor a control remoto

LA TRAVIESA/ URUAPAN, MICH./ MIE-15-ENE-2020/ “Que bajo han caído los reporteros ”Traguen Perros” la diputada Maye Alas, en un intento por caer bien, ofreció, a los reporteros, un pedazo de una rosca de reyes, la rosca olvidada en su carro y la trajo durante varios días de Uruapan a Morelia, hasta que el dueño le dijo que se la comiera”, ¡sin albur…!



Bueno tras contar la historia el rosca, les ofreció a los reporteros un pedazo y sin pena ni gloria la comieron, hasta dónde ha caído algunos integrantes del gremio periodístico en Uruapan, que aceptan comer un pan que tenía varios días en un vehículo, lo pior no era para ellos… pero pos “traguen perros”

La diputada queda mal sin tanto esfuerzo, pero como ella misma dice, cuándo llegó, al congreso, no sabía nada, parece que sigue igual, porque desconoce incluso el presupuesto que le asignaron a las secretarías que le pertenecen a su comisión y ¿cómo? Si no fue a votar, le dio el gane al gober y traicionÓ los principios de Morena, ah caray ¿sí?



La diputada abrió oficina de gestión, y para no perder la costumbre se ubica al interior de una propiedad en dónde hay una lonchería, por cierto dicen que la dipis, hace unas salsas deliciosas, como buena chimolera, así le dicen a las señoras que cocinan, decía mi mamá.



Pos asi las cosas a los comunicadores ciudadanos han perdido un poco o un mucho la dignidad ojalá la recuperen y entiendan que no tienen que comer malos alimentos sin hacer gestos, como los políticos, ello sí.



Y Genarito ya se la cantaron ahora son los regiburros quienes están obligados a reaccionar y exigirle a Genaro un informe detallado de la corrupción de Juanito, si hablo por hablar muy mal, pero si trae información, como todos piensan debe actuar.



Aunque no era necesario pero ya Vicko Manrico dijo que Juanito el travieso es su compadre y su amigo, pos así se entienden hartas cosas, como el que Genarito no llegara a la secretaria del ayuntamiento, como él quería…



Como tampoco es asi, tanto pinche político que se adornó en las redes sociales diciendo que pagarían la cuenta de Regina, la niña que recibió una bala perdida y fue trasladada a Guadalajara, en una ambulancia que pagÓ la presidencia burricipal, por cierto esa fue toda la ayuda para la niña.



El Estado tiene la obligación legal de pagarle a la menos todos los gastos médicos, ya que debe proveer seguridad a la menos, para eso se pagan impuestos, pero ups, estamos en México, Michoacán y Uruapan, aquí eso no sucede, y como no hay memoria, dice Naty Natasha y si no me acuerdo no paso…¡eso no pasó!



Pos lo que tampoco pasó fue que nunca paso a pagar la cuenta del hospital el dipis, Nachito Campestre show, aunque en sus redes anunciaron que él, Nacho, se hacía cargo de la cuenta, hay México pero no pa todos, chingao.



Pos no Brenda, no Mayela, no Casi Miro, ni nadie separo a hacerle frente a la situación, seguramente piensan que no les corresponde, pero más que eso que nos tienen porque gastar, es lamentable que los vecinos en un bote pidieron dinero y pagaron una parte de la cuenta, aún deben cuatro mil pesos, por cierto.

Que sencillo es echarles la culpa a otros y de esa manera se exoneran de toda culpa, en Uruapan, según Manry hay 400 policías ya solamente faltan 700 para cumplir estándares internacionales y recomendaciones de la ONU.



Esperemos una buena suerte, eso sí habrá harta obra este año, la calzada no le va a alcanzar el dinero, primer compromiso incumplido, pero el paseo Lázaro Cárdenas le harán una remodelación, eso es todo, habrá ciclo pista, solo que le cortaron un pedazo a la vialidad, es decir solamente pusieron señalamientos y barandales a un costado del bulevar y listo ya hay ciclopista… vamos bien, muy bien.



Ay caray, dicen que el Tene anda metidazo en el proceso de cambio de secretario general del SUTEM, pos si es necesario que le eche ganas porque aquí empieza todo y camarón que se duerme se lo lleva la corriente.



Pos ya Vicko Manrico decretó un buen año, y un buen triunfo así que están acomodando a los peones desde ahora y preparan lo que sigue en el 21, aunque el gober quiera meter a su chica, embajadora de la cruz coja, será complicado, el grupo en Uruapan esta compacto, pero pos tienen que negociar o se GRINGA GRINGA…EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.



FE DE RATAS. ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PÁRECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.