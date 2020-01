Refuerza SSM, vigilancia epidemiológica ante posibles casos de coronavirus

MORELIA, MICHOACÁN, A 22 DE ENERO DE 2020.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), reforzó la vigilancia epidemiológica en las ocho jurisdicciones sanitarias de la entidad, a fin de identificar posibles casos de infección respiratoria asociados a Nuevo Coronavirus (2019-nCoV), ante el aviso emitido por autoridades federales.

Personal de la SSM, que permanentemente vigila las terminales aeroportuarias y marítimas, reforzaron los filtros sanitarios, asimismo se fortalecieron los protocolos de búsqueda intencionada de enfermedades respiratorias graves asociadas a este u otro virus en los hospitales.

La SSM hace un llamado a la población a no caer en pánico y no compartir información que no haya sido emitida por la autoridades correspondientes y canales oficiales de comunicación; al mismo tiempo que exhortó a tomar todas las medidas preventivas que a continuación se enlistan.

Lavado de manos frecuente usando agua y jabón

Consumir sólo alimentos bien cocinados

Beber agua simple potable o embotellada

Evitar lugares concurridos

No consumir carne cruda

Evitar el contacto con personas enfermas

En caso de que una persona de cualquier edad presente fiebre, enfermedad respiratoria aguda y que cuente con antecedente de viaje o estancia en la ciudad de Wuhan provincia de Hubei, China, o haber estado en contacto con un caso confirmado o un caso bajo investigación hasta 14 días antes del inicio de síntomas, debe acudir a su unidad de salud más cercana para ser revisado por un especialista.

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) cuenta con los procedimientos e insumos necesarios para confirmar la presencia del virus 2019-nCoV en las muestras biológicas de los casos sospechosos.

La Dirección General de Epidemiología a través del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE), se encuentra trabajando en la emisión de los lineamientos de vigilancia epidemiológica y el diagnóstico por laboratorio para difusión y aplicación en todas las instituciones del sector salud.