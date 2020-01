GRINGA, GRINGA: Todos quieren sentarse en la morena

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-23-ENE-2020/ “En país de ciegos, el tuerto es rey” así que si quien alaba y reconoce a una persona con carencias ¿de qué habla? Así mero es con don Andrés, puras fallas, culpas y lamentos, y es hora de que deje de culpar y se ponga a trabajar.



Mario Delgado aplaude al Insabi y se va a pagar 16 mil pesos en unos estudios, de salud aun hospital particular y cualquier hospital, de risa, sistema es sistema y que nadie intente de salirse del corral porque tons no continúa en el camino de la polaca.



Los políticos pueden tener mil amores pero lo que dejan en el momento del poder no lo reponen, por eso cuando se van siempre quieren regresar, no el dinero, las segundas vueltas no son buenas.



Ahora el corona virus ¿otra cortina de humo? Pocos hablan el ejército de niños desde siete 7 a 16 años que surgieron como policías en Chiapas



¡Qué chingones son los políticos! ¿Hasta dónde estamos llegando? chingados, el gobierno de AMLO el segundo más corrupto, el de Chiflacuo el más corrupto y el de Uruapan el cuarto municipio más inseguro, Morelia el primero más corrupto y Morrón el más corrupto y odiado, pero bien amado tiene más de tres mujeres, ¿qué se siente?



¡Vivan los políticos que quieren patria! Serán candidatos porque el pueblo se los pide, hay hartos tiradores, sólo por Morena morenaza quien Nacho Campestre Juanito Travieso Manzo, Rafa Ortíz, el Guapo Sandoval, hasta Marcosss junior quiere, por Morena, ay cabrón todos quieren y piensan que en el 21 se la lleva Morena, que se atengan al santo y no le recen.



Bueno pos que San Andrés les ayude porque solamente así obtendrán la candidatura, al menos que Morena se haya contaminado tanto que vendan sus candidaturas como sucede en otros partidos políticos, así quien compre mejor se lleva la posición.



Pos así las cosas, ya hasta el abuelo y su nieta quieren gobernar Michoacán, pero ¡vaya asesores que tienen!, demandando medios de comunicación y tratando mal a las mujeres porque ”que afectan su imagen”.



Quienes construyeron Morena siguen en la decepción, aun cuando quieren expulsar a quienes traicionaron por unos millones de pesos a su partido consideran que son puras mentiras porque si expulsan a cinco diputados de Morena pierden más poder en Michoacán y ahora los traicioneros son males necesarios.



Pos la vivilla fue Prenda Braga, si asistió a la sesión pero se abstuvo de votar, igual se llevó lo correspondiente, dicen que el acuerdo era, votas en contra, no asistes o te abstienes, cualquier daba igual, ahora se entiende porque su hijazo se la pasa presumiendo en redes sus compras ostentosas, sus borracheras o sus botellas de tequila.



Y bueno en la administración sigue la mata dando, todos hablaron de Chuela la secretaría del ayuntamiento, pero nadie ha dicho de dónde salió en nuevo encargado del despacho del Parque Nacional.



Y los regiburros brillan por su ausencia hay quienes viven en Morelia y solamente asisten a las sesiones de ayuntamiento, no si sólo cobran por levantar la mano dos veces al día, porque de su responsabilidad nada saben.



Es ilógico pero cierto, la regidora panista Teresita, desconoce cuál es el presupuesto de ingresos para el 2020 pero aprobó la ley de ingresos, l de medio ambiente no sabe cuántos perros callejeros hay, pero si se dedica a casar maltratadores de perros y quitarles a sus animales, tampoco sabe cuál es el área boscosa que tiene Uruapan. As de sencillo.



Prometer no empobrece el regidor priista Ferny Guisar les prometió a las directoras de estancias, mil cosas incumplidas por supuesto, pero qué tal pa criticar al gobierno federal, mediante cartas que lee en la mesa el pleno, por cierto lee mal o no prepara su discurso él, alguien lo hace… acaso ¿PP?

Pos a los regiburros les restriegan en su jeta actos de corrupción y nadie hace nada, son agachones pa defender los intereses del pueblo, de los que dicen que son sus representados, aunque ni los conocen.



Bueno y a corrupción sigue y sigue, no es gripa, ay que ver las obras que realiza el ayuntamiento como German Tena “El jefe” viene a inspeccionar un obra como si tuviera conocimiento en el tema, parecen la era verdad, pero pos para eso les pagan hacen que hacen y ¡listo!



Y la seguridad ¿Cuándo? En el parque en el centro y en todo lugar, ya no hay horario ni lugar, onde sea y a cualquier hora, no por algo el Inegi nos pone como el cuarto municipio más peligroso, pero los poles ¿se hacen?



Bueno pos ay que ver, no es hora de ver desde el ruedo hay que apoyar, a quien gobierna, llámense menso, mensito mensón, sea amarillo, rojo, guinda, azul, no es tiempo de colores y sabores es hora de unidad porque pos GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.

Fe de ratas.-Ese texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.