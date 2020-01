El golpeteo no es el camino indicado para construir un mejor Michoacán: Paco Cedillo

INFOMANIA/ MURUAPAN, MICH./ VIE-24-ENE-2020/ Mediante entrevista realizada hoy por algunos medios de comunicación de la capital michoacana, el diputado local, Francisco Cedillo de Jesús, aseguró que no asistió a la sesión del 30 de diciembre del año pasado por un problema de salud.

Afirmó que es falsa la versión de que su inasistencia se debió a una dádiva otorgada por el titular del poder ejecutivo en el estado, por lo que aseveró “quien dice eso que lo compruebe”.



Dijo que reprueba totalmente los comentarios que hacen alusión a una supuesta irresponsabilidad legislativa, por la aprobación de una nueva deuda para Michoacán por parte del Gobierno del Estado, la cual asciende a 4 mil 90 millones de pesos.

Explico que ese día por la madrugada, tuvo un fuerte dolor de estómago que lo obligó a acudir al Hospital Regional de Uruapan a un chequeo médico y, tras la valoración, los doctores decidieron internarlo, y ahí permaneció más de 36 horas.



Eso le impidió estar en la sesión en la que se vería lo del presupuesto y la solicitud de deuda enviada por el gobernador, Silvano Aureoles.

Paco Cedillo, destacó que para él era muy importante asistir ese día a la sesión, por los temas que se abordarían en el congreso, “lamentablemente mi estado de salud en ese momento no me lo permitió”, declaró, a su vez dijo: “yo no estaba, ni estoy de acuerdo con una deuda más para Michoacán, por la cual diputados asistentes votaron a favor”, recalcó.

En este sentido el legislador, calificó como una irresponsabilidad el que diputados asistentes hayan aprobado la deuda, “ésta es una carga económica más para Michoacán”, señaló.

En la entrevista se le comentó a Paco Cedillo que en la rumorología y Radio Pasillo se manejó que no asistió porque recibió una dádiva del gobierno estatal, a lo cual respondió categórico, “dentro de mis principios no va el recibir un beneficio por ausentarme de una sesión”, y aseveró que esos rumores son totalmente falsos.

En este contexto, Cedillo de Jesús, dijo “quienes señalan eso, que presenten pruebas y demuestren que fue como ellos lo están planteando; fue un problema de salud”, reiteró, “y esto está comprobado con el expediente del hospital”, sostuvo.

Por otro lado, aunque en un tema ligado a su inasistencia, dijo: “espero que la Comisión de Honor y Justicia me notifique sobre la presunta separación de Morena, para poder defenderme, porque nada tengo que esconder, y no hay nada de lo que me puedan señalar”.

A su vez el congresista expuso que se remite a los estatutos de Morena para pedir que la Comisión de Honor y Justicia investigue y llame a quienes lo acusaron sin pruebas, sin fundamentos y que lo están dañando moralmente ante la sociedad michoacana.

Agregó “si tienen las pruebas que las presenten porque acusar sin fundamentos es delito y está sancionado en los estatutos de Morena”.

Puntualizó, “el golpeteo no es el camino indicado para construir un mejor Michoacán; debemos dejar de sacarnos la lengua entre nosotros, porque si seguimos así la misma ciudadanía nos va a rechazar”.

Por último, el diputado local argumentó que en su quehacer legislativo no está trabajar en la división y desprestigiar a sus compañeros, “eso no va conmigo; lo que sí va conmigo es trabajar en conjunto con todas y todos los michoacanos”, finalizó.